Вагнеровцев будет ждать смерть: ВСУ укрепили госграницу с Беларусью
Силы обороны дополнительно усиливают государственную границу, чтобы она была полностью непроходимой для российских захватчиков.
Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram-канале.
— Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК Вагнера. Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил, — отметил командующий.
По его словам, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. А также образовано более 30 тыс. минных ловушек.
— Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю — их будет ждать смерть, — подчеркнул Наев.
Он также сообщил о планах дополнительно усилить участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями.
15 июля в Государственной пограничной службе сообщили, что фиксируют движения российских боевиков из ЧВК Вагнера на территорию Беларуси.
Скриншот: видео Сергея Наева
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