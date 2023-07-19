Вагнеровцев будет ждать смерть: ВСУ укрепили госграницу с Беларусью

Силы обороны дополнительно усиливают государственную границу, чтобы она была полностью непроходимой для российских захватчиков.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram-канале.

— Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК Вагнера. Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил, — отметил командующий.

По его словам, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. А также образовано более 30 тыс. минных ловушек.

— Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю — их будет ждать смерть, — подчеркнул Наев.

Он также сообщил о планах дополнительно усилить участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями.

15 июля в Государственной пограничной службе сообщили, что фиксируют движения российских боевиков из ЧВК Вагнера на территорию Беларуси.

Скриншот: видео Сергея Наева

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