Вагнерівців чекатиме смерть: ЗСУ укріпили держкордон з Білоруссю

Сили оборони додатково підсилюють державний кордон, щоб він був повністю непрохідним для російських загарбників.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram-каналі.

— Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК Вагнера. Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил, – зазначив командувач.

За його словами, на Чернігівщині лише на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. А також утворено понад 30 тис. мінних пасток.

— Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю – їх чекатиме смерть, – наголосив Наєв.

Він також повідомив про плани додатково підсилити ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями.

15 липня у Державній прикордонній службі повідомили, що фіксують рухи російських бойовиків із ПВК Вагнера на територію Білорусі.

Скриншот: відео Сергія Наєва

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