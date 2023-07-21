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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Столкновения на территории Киево-Печерской лавры: четырех человек будут судить за хулиганство

лавра
Фото: УНИАН, Нацполиция

Четверо человек, которые в апреле повредили защитные роллеты и зашли в помещение на территории Киево-Печерской лавры, предстанут перед судом. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

— После завершения работы комиссии Министерства культуры на территории одного из корпусов Киево-Печерской лавры группа лиц повредила защитные роллеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили четырех наиболее активных участников правонарушения.

Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения. Все были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также, по согласованию с Печерской окружной прокуратурой, полицейские сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Сейчас следователи собрали доказательную базу относительно хулиганских действий злоумышленников и направили обвинительные акты в суд для рассмотрения дела по существу.

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Столкновения на территории Киево-Печерской лавры: четырех человек будут судить за хулиганство

Киево-Печерская лавра, Полиция
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