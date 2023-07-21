ЗСУ вже отримали на озброєння 28 моделей українських дронів – Міноборони
В Україні під час повномасштабної війни на озброєння було прийнято 28 моделей різних типів безпілотників українського виробництва.
Про це поінформували в Міністерстві оборони України.
– У період з 22 лютого 2022 року… прийнято на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва, – зазначають у відомстві.
Йдеться, наприклад, про 9 моделей дронів-камікадзе (серед яких три – літакового типу), а також 6 моделей FPV-дронів, якими можна керувати через спеціальні окуляри.
У Міноборони запевнили, що розвиток власного виробництва озброєння та військової техніки – в пріоритеті: зокрема, й розвідувальних та ударних БпЛА, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів.
Саме тому восени 2022 року були суттєво спрощені процедури для виробників. Завдяки цьому в рази скоротилися терміни прийняття озброєння в експлуатацію – “з приблизно 2 років до 3-5 тижнів”.
У міністерстві запевнили, що постачання українських безпілотників для потреб Збройних сил “постійно зростає у геометричній прогресії”. Загальна кількість уже поставлених до ЗСУ дронів “налічує тисячі одиниць”.
– Із низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки, – уточнили в Міноборони.
Обсяги постачань дронів визначають на підставі потреби, яку формує Генштаб ЗСУ. Контракти укладають лише на наявні серійні моделі БпЛА.
Крім того, в липні Міноборони отримало дві пропозиції від підприємств, що входили до складу реорганізованого концерну Укроборонпром (нині – АТ Українська оборонна промисловість). У 2023 році з одним із підприємств уклали державний контракт на закупівлю розвідувального БпЛА.
Також завершилися випробування дрона-камікадзе, який розробило одне із підприємств АТ Українська оборонна промисловість. Зараз відбувається процедура допуску його до експлуатації, після чого плануються закупівлі для ЗСУ.
Як відомо, в березні Кабінет міністрів ухвалив постанову про прискорення виробництва та постачання українських безпілотників на фронт.
Згодом Верховна Рада звільнила ввезення деталей для виготовлення БпЛА від мита та ПДВ.
У Кабміні заявляли, що порівняно з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників в Україні зросло в 100 разів.
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло