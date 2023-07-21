ЗСУ вже отримали на озброєння 28 моделей українських дронів – Міноборони

В Україні під час повномасштабної війни на озброєння було прийнято 28 моделей різних типів безпілотників українського виробництва.

Про це поінформували в Міністерстві оборони України.

– У період з 22 лютого 2022 року… прийнято на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва, – зазначають у відомстві.

Йдеться, наприклад, про 9 моделей дронів-камікадзе (серед яких три – літакового типу), а також 6 моделей FPV-дронів, якими можна керувати через спеціальні окуляри.

У Міноборони запевнили, що розвиток власного виробництва озброєння та військової техніки – в пріоритеті: зокрема, й розвідувальних та ударних БпЛА, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів.

Саме тому восени 2022 року були суттєво спрощені процедури для виробників. Завдяки цьому в рази скоротилися терміни прийняття озброєння в експлуатацію – “з приблизно 2 років до 3-5 тижнів”.

У міністерстві запевнили, що постачання українських безпілотників для потреб Збройних сил “постійно зростає у геометричній прогресії”. Загальна кількість уже поставлених до ЗСУ дронів “налічує тисячі одиниць”.

– Із низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки, – уточнили в Міноборони.

Обсяги постачань дронів визначають на підставі потреби, яку формує Генштаб ЗСУ. Контракти укладають лише на наявні серійні моделі БпЛА.

Крім того, в липні Міноборони отримало дві пропозиції від підприємств, що входили до складу реорганізованого концерну Укроборонпром (нині – АТ Українська оборонна промисловість). У 2023 році з одним із підприємств уклали державний контракт на закупівлю розвідувального БпЛА.

Також завершилися випробування дрона-камікадзе, який розробило одне із підприємств АТ Українська оборонна промисловість. Зараз відбувається процедура допуску його до експлуатації, після чого плануються закупівлі для ЗСУ.

Як відомо, в березні Кабінет міністрів ухвалив постанову про прискорення виробництва та постачання українських безпілотників на фронт.

Згодом Верховна Рада звільнила ввезення деталей для виготовлення БпЛА від мита та ПДВ.

У Кабміні заявляли, що порівняно з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників в Україні зросло в 100 разів.

Джерело : Міноборони

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