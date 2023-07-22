Как увольнение Пристайко может повлиять на отношения Украины с Британией и кто может стать преемником

После увольнения украинского посла Вадима Пристайко с должности в Великобритании начались разговоры как о том, кто станет преемником, так и о том, насколько такое решение президента Украины Владимира Зеленского было обоснованным.

Официально не назывались причины для увольнения украинского дипломата, но обозреватели видят связь с решением украинского президента уволить Пристайко с его оценкой комментария Владимира Зеленского относительно заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Вместе с тем, возможным главой дипломатической миссии Украины в Великобритании может стать украинский чиновник, который до этого занимал, хоть и высокую должность, но не в структуре Министерства иностранных дел.

О том, кто может стать преемником Пристайко на посту посла, причины его увольнения и влияние этого решения на отношения между официальным Киевом и Лондоном — читайте на Фактах ICTV.

Почему был уволен Пристайко

Решение Владимира Зеленского от 21 июля об увольнении Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании не имело дополнительных объяснений, что, в принципе, и не предполагается.

В указе президента указывается, что Пристайко был уволен одновременно с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя при Международной морской организации по совместительству.

В то же время британский журналист The Guardian Патрик Винтур связывает такое кадровое решение с обменом заявлениями между Владимиром Зеленским и британским министром обороны Беном Уоллесом о необходимости в “большей благодарности” за поставки военной техники Украине со стороны Запада.

Тогда украинский лидер сказал, что Украина очень благодарна Великобритании и добавил, что в его правительстве “могут утром просыпаться и благодарить министра лично”. Вслед за этим поступил комментарий от Пристайко, который назвал это “нездоровым сарказмом”.

Рядом СМИ такое поведение украинского было воспринято как критика в адрес президента Украины. Впрочем, впоследствии Вадим Пристайко отрицал такую точку зрения на заявления Уоллеса и Зеленского, хотя и не удалил свое сообщение в Twitter, в котором писал о “нездоровом сарказме”.

Примечательно, что после этого инцидента с главой украинского государства Бен Уоллес объявил, что уходит с должности министра обороны в Великобритании. По его словам, решение о намерении уйти в отставку он принял еще 16 июня, поэтому это вряд ли связано с заявлениями в сторону Украины.

В комментарии Суспільному источники из окружения Вадима Пристайко сообщили, что для украинского дипломата решение о его увольнении было неожиданным.

— Он (Вадим Пристайко, — Ред.) узнал о решении утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского, — сообщили Общественному.

О том, связано ли увольнение с критикой цитаты Зеленского о Уоллесе — команде посла не известно, однако такое совпадение называют “странным”, добавляет украинский вещатель.

В то же время Патрик Винтур указывает, что критические комментарии Пристайко в сторону украинского президента являются “очень необычными” для дипломата такого уровня.

В комментарии NV неназванный высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Украины заявил, что увольнение посла действительно связано с критикой в адрес президента Украины. По словам чиновника МИД, к Пристайко со стороны Офиса президента “была личная неприязнь”, хотя “вслух это и не звучало”.

В то же время другой источник NV указывает, что Пристайко “давно планировали заменить” в должности посла, поскольку ожидалось “большей активности в работе на этой должности”.

Увольнение Пристайко и украинско-британские отношения

По мнению журналиста Патрика Винтура, параллельные кадровые решения как в Украине относительно Пристайко, так и в Британии относительно Уоллеса, свидетельствуют о значительных изменениях во взаимоотношениях между Киевом и Лондоном.

— Его увольнение вместе с ожидаемым уходом Уоллеса с должности министра обороны означает, что произойдут значительные изменения в ключевой части оси Великобритания-Украина в критическое для наступления (ВСУ, — Ред.) время, — пишет журналист.

Как пишет Винтур, Пристайко предвидел, что инцидент вокруг “недостаточной благодарности” между Владимиром Зеленским и британским министром Уоллесом нанес ущерб британско-украинским отношениям. А решение об увольнении Пристайко, по убеждению Винтура, приведет к значительным изменениям в коммуникации между Киевом и Лондоном.

Политолог Николай Давидюк в эфире Radio NV говорит, что Офис президента делает “большую ошибку”, увольняя Пристайко.

— С точки зрения госаппарата, он сделал неправильно: президента не имеет права посол критиковать. Но с точки зрения государственности, он спас отношения Украины и Британии, раскритиковав президента, — говорит он.

О том, что Пристайко был “замечательным украинским послом” в Британии сообщил и бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.

— Грустно прощаться с Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом для этой страны, — написал он в Twitter.

При этом Борис Джонсон надеется, что уволенный посол вскоре появится “в другой роли”.

В свою очередь редактор британского телеканала Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Гейнс написала, что Пристайко был мощным и важным на посту главы дипмиссии в Соединенном Королевстве.

— Это очень обидно, потому что посол Украины в Великобритании был чрезвычайно мощным и важным сторонником усилий Украины, направленных на получение большего количества вооружений … Его очень уважают. Он был невероятно эффективным как посол Украины, — отметила она.

Кто станет новым послом в Британии

Как пишет украинское издание NV со ссылкой на источники в Верховной Раде, послом Украины в Великобритании вместо Вадима Пристайко может стать глава Офиса Генпрокурора Украины Андрей Костин.

В Верховной Раде, по данным источника издания, распространяется информация о том, что “могут назначить (вместо Пристайко, — Ред.) нашего генерального прокурора (Андрея Костина, — Ред.)”.

Сам генпрокурор Андрей Костин не комментировал публично информацию о возможном назначении ни на одну из дипломатических должностей.

Что известно о Пристайко

Вадим Пристайко является выпускником Киевского политехнического института по специальности информационные технологии, но в 1994 году решил стать дипломатом.

Сначала Пристайко был консулом в австралийском Сиднее и работал в Управлении по внешней политике Администрации президента Украины. Впоследствии был временным поверенным в Канаде и заместителем главы дипмиссии в США.

В 2012 году Пристайко возглавил должность посла Украины в Канаде.

При каденции пятого президента Украины Петра Порошенко Пристайко был заместителем главы МИД и возглавлял миссии Украины при НАТО.

Весной 2019 года Вадим Пристайко стал советником Владимира Зеленского по внешнеполитическим вопросам, а уже в августе президент Украины назначил его главой МИД.

Главой внешнеполитического ведомства Пристайко был до марта 2020 года, когда Кабинет министров Алексея Гончарука был отправлен в отставку, а в новом правительстве под председательством премьера Дениса Шмыгаля МИД возглавил Дмитрий Кулеба.

Пристайко начал работать сначала вице-премьером по евроатлантической интеграции, а уже в июле 2020 года президент назначил его послом Украины в Великобритании.

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