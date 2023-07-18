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Юлия Соколова, редактор ленты

Нельзя допустить, чтобы война с РФ длилась еще 500 дней: глава британского МИД в ООН

Джеймс Клеверлі
Фото: Getty Images

Мировое сообщество не может допустить затягивания полномасштабной войны РФ против Украины еще на 500 дней. Поэтому страна-агрессор должна немедленно вывести свои войска с украинских территорий.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что с момента полномасштабного вторжения России прошло более 500 дней, и эта война уже повлекла за собой “бесчисленное количество жертв”.

Министр прямо обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом забрать своих солдат из Украины.

– Мы не можем допустить, чтобы эта война длилась еще 500 дней. РФ может выбрать мир – уже сегодня. Выведением всех российских войск из Украины. Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас, — подчеркнул Клеверли.

Он уточнил, что нужен “справедливый и крепкий мир”, основанный на принципах Устава ООН и совместном убеждении, “что сила не равна праву”.

Глава МИД напомнил о мирной формуле, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Мирный план президента Зеленского из 10 пунктов показывает путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир желает мира. Мир вернет домой утраченных украинских детей и накормит голодных, – заявил Клеверли.

Он уточнил, что РФ депортировала не менее 19 тыс. украинских детей, а также несколько миллионов украинских мужчин и женщин. Такие действия агрессора министр назвал “варварскими преступлениями”.

– Россия пытается стереть украинскую идентичность и культурную историю. И они используют детей как орудие войны. Но мир наблюдает, и РФ будет привлечена к ответственности, – заверил глава МИД.

Отдельно Клеверли отметил необходимость продолжить Черноморскую зерновую инициативу, о выходе из которой накануне объявила РФ. Он призвал Россию вернуться за стол переговоров и согласиться на продление соглашения “на неопределенный срок”.

Британский министр напомнил, что зерновая инициатива обеспечивала продовольствием самых бедных людей в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также сдерживала цены на мировом рынке.

Накануне Великобритания ввела новые антироссийские санкции за пропаганду и депортацию украинских детей в РФ. Они предполагают замораживание активов и запрет на поездки в Британию.

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Источник: МИД Великобритании

Война в Украине, Великобритания, Радбез ООН, Російська агресія
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