Нельзя допустить, чтобы война с РФ длилась еще 500 дней: глава британского МИД в ООН
Мировое сообщество не может допустить затягивания полномасштабной войны РФ против Украины еще на 500 дней. Поэтому страна-агрессор должна немедленно вывести свои войска с украинских территорий.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Он напомнил, что с момента полномасштабного вторжения России прошло более 500 дней, и эта война уже повлекла за собой “бесчисленное количество жертв”.
Министр прямо обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом забрать своих солдат из Украины.
– Мы не можем допустить, чтобы эта война длилась еще 500 дней. РФ может выбрать мир – уже сегодня. Выведением всех российских войск из Украины. Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас, — подчеркнул Клеверли.
Он уточнил, что нужен “справедливый и крепкий мир”, основанный на принципах Устава ООН и совместном убеждении, “что сила не равна праву”.
Глава МИД напомнил о мирной формуле, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
– Мирный план президента Зеленского из 10 пунктов показывает путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир желает мира. Мир вернет домой утраченных украинских детей и накормит голодных, – заявил Клеверли.
Он уточнил, что РФ депортировала не менее 19 тыс. украинских детей, а также несколько миллионов украинских мужчин и женщин. Такие действия агрессора министр назвал “варварскими преступлениями”.
– Россия пытается стереть украинскую идентичность и культурную историю. И они используют детей как орудие войны. Но мир наблюдает, и РФ будет привлечена к ответственности, – заверил глава МИД.
Отдельно Клеверли отметил необходимость продолжить Черноморскую зерновую инициативу, о выходе из которой накануне объявила РФ. Он призвал Россию вернуться за стол переговоров и согласиться на продление соглашения “на неопределенный срок”.
Британский министр напомнил, что зерновая инициатива обеспечивала продовольствием самых бедных людей в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также сдерживала цены на мировом рынке.
Накануне Великобритания ввела новые антироссийские санкции за пропаганду и депортацию украинских детей в РФ. Они предполагают замораживание активов и запрет на поездки в Британию.
Источник: МИД Великобритании
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская