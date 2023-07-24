Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы

Сообщат о взрывах в Сумах.

Об этом пишут местные паблики.

В городе воздушную тревогу не объявляли. Ждем официальной информации.

Напомним, что 18 июля Россия цинично обстреляла из артиллерии центр Белополья на Сумщине, в результате чего трое погибших и десять раненых.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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