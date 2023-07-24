Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Сообщат о взрывах в Сумах.

Об этом пишут местные паблики.

В городе воздушную тревогу не объявляли. Ждем официальной информации.

Напомним, что 18 июля Россия цинично обстреляла из артиллерии центр Белополья на Сумщине, в результате чего трое погибших и десять раненых.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Одессе мужчина сорвал флаг Украины и сломал флагшток
Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
В Иране представили новую версию Shahid: на что способен беспилотник
Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
Разрушали дважды: история Спасо-Преображенского собора и как выглядел до атаки РФ
Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
Зеленский назвал очевидный рецепт окончания войны в Украине
Володимир Зеленський
Новая волна репрессий. Оккупанты угрожают гражданским за украинскую музыку в телефоне
Іван Федоров
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь