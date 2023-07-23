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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ пытается создать буферную зону вокруг Луганщины – разведка Британии

російські окупанти
Фото: Getty Images

Западная группировка войск РФ, вероятно, пытается отступить к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, полное овладение которой Кремль считает одной из основных целей.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании утром 23 июля.

Кроме того, по ее данным, в последние несколько дней страна-агрессор усилила артобстрелы в северной части линии фронта, в Луганской и Харьковской областях, одновременно несколько увеличив количество штурмов небольшими подразделениями.

— РФ, вероятно, добилась лишь незначительных успехов, но восстановление активности ее войск на севере подтверждает его важность для Кремля в условиях, когда оккупанты испытывают значительное давление на Запорожском направлении, — говорится в сводке.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, контрнаступ, Луганская область, Разведка
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