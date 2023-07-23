Реставраторы из Италии помогут восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе

Италия, когда-то поддержав внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО, теперь будет одной из первых, кто поможет восстановить город, в частности Спасо-Преображенский собор.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

— Из-за российской атаки в Одессе уничтожена часть Спасо-Преображенского собора, что является мерзким поступком. Италия, поддержав Одессу при занесении ее в список культурного наследия ЮНЕСКО, станет одной из первых, кто будет восстанавливать город, — подчеркнул дипломат.

I bombardamenti russi su #Odessa hanno distrutto parte della Cattedrale della Trasfigurazione, un atto indegno. L’Italia, dopo aver sostenuto Odessa per diventare patrimonio culturale dell’UNESCO, sarà in prima linea per la ricostruzione della città. pic.twitter.com/NH1NrBiII9 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 23, 2023

А глава правительства Италии Джорджа Мелони отметила, что РФ уничтожает европейскую цивилизацию и ее священные символы.

— Но свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия с ее уникальным опытом реставрации готова присоединиться к восстановлению собора и других украинских сокровищ, — добавила она.

Nota di @Palazzo_Chigi ????????

Gli attacchi a #Odessa, la morte degli innocenti, la distruzione della Cattedrale della Trasfigurazione, ci feriscono profondamente. Gli aggressori russi demoliscono i granai, privando di cibo milioni di persone affamate. 1/2 pic.twitter.com/Pjc3xfXhyb — Italy in Ukraine (@italyinukr) July 23, 2023

Во время ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля погиб один человек, еще 22 – получили ранения.

Кроме того, российские ракеты повредили более 40 зданий, среди которых Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Фото: УПЦ МП

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