Реставраторы из Италии помогут восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе

Италия, когда-то поддержав внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО, теперь будет одной из первых, кто поможет восстановить город, в частности Спасо-Преображенский собор.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

— Из-за российской атаки в Одессе уничтожена часть Спасо-Преображенского собора, что является мерзким поступком. Италия, поддержав Одессу при занесении ее в список культурного наследия ЮНЕСКО, станет одной из первых, кто будет восстанавливать город, — подчеркнул дипломат.

I bombardamenti russi su #Odessa hanno distrutto parte della Cattedrale della Trasfigurazione, un atto indegno. L’Italia, dopo aver sostenuto Odessa per diventare patrimonio culturale dell’UNESCO, sarà in prima linea per la ricostruzione della città. pic.twitter.com/NH1NrBiII9

