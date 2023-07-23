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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Реставраторы из Италии помогут восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе

Спасо-Преображенський собор в Одесі
Фото: Офіс президента
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: Думская
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Спасо-Преображенський собор в Одесі
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023

Италия, когда-то поддержав внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО, теперь будет одной из первых, кто поможет восстановить город, в частности Спасо-Преображенский собор.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

— Из-за российской атаки в Одессе уничтожена часть Спасо-Преображенского собора, что является мерзким поступком. Италия, поддержав Одессу при занесении ее в список культурного наследия ЮНЕСКО, станет одной из первых, кто будет восстанавливать город, — подчеркнул дипломат.

А глава правительства Италии Джорджа Мелони отметила, что РФ уничтожает европейскую цивилизацию и ее священные символы.

— Но свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия с ее уникальным опытом реставрации готова присоединиться к восстановлению собора и других украинских сокровищ, — добавила она.

Во время ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля погиб один человек, еще 22 – получили ранения.

Кроме того, российские ракеты повредили более 40 зданий, среди которых Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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Обстріл Одеси 23 липня 2023

Фото: УПЦ МП

Италия, Война в Украине, Новости Одессы, Одесса, Ракетные удары России, Російська агресія, Україна-Італія
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