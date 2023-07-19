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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Постачає Росії обладнання та запчастини для зброї. США готують санкції проти Киргизстану

санкції
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти Киргизстану за допомогу Росії в обході санкцій. А саме постачанні підсанкційного обладнання та електроніки, що окупанти використовували для війни проти України. 

Про це повідомляє американська щоденна газета The Washington Post, посилаючись на власні джерела. 

Як пише видання, представники Білого дому дуже стурбовані роллю Киргизстану, де нині розміщені численні підприємства, які стали каналом для західних та азійських товарів, які РФ не може легально отримати в іншому місці.

За даними джерел, після кількох місяців марних візитів американських і європейських дипломатів до киргизької столиці –  Бішкеку, адміністрація Байдена готує нові економічні санкції, щоб натиснути на країну з метою припинення торгівлі з Росією.

Зазначається, що санкції або чорний список компаній, звинувачених у порушеннях, можуть запровадити вже цього тижня.

– Киргизстан, хоч і невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі фактори діють одночасно, щоб створити середовище, сприятливе для ухилення від (санкцій, – Ред.), – сказав анонімний інформатор виданню.

Торгові документи, що є у вільному доступі, свідчать, що у 2022 році, в порівнянні з попереднім роком, загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії зріс на 250%.

Зазначається, що деякі товари, як-от оптичні приціли, Киргизстан ніколи не експортував до Росії.

Також стало відомо, що в лютому і в березні киргизькі компанії масово закуповували чутливу електроніку, зокрема спеціалізовані напівпровідники й підсилювачі напруги у китайських і південнокорейських компаній, і майже така ж кількість тих самих типів електроніки була експортована з Киргизстану до РФ за той самий період.

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Киргизстан, Російська агресія, санкції, Санкції проти Росії, США
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