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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ модернізовує старі ракети та збільшує виробництво нових – ГУР

РФ модернізовує старі ракети та збільшує виробництво нових – ГУР

Росіяни намагаються налагодити та збільшити обсяги озброєння, зокрема безпілотників, артилерійських боєприпасів і ракет, для того, щоб завдавати нових масованих ударів по Україні. 

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу Ми-Україна.

Скібіцький зазначив, що особливу увагу росіяни зосередили на виробництві  безпілотного баражувального боєприпасу Lancet від російського виробника ZALA. 

– Це дійсно, ми це визнаємо, один з ефективних засобів ураження РФ на тактичну глибину. Виробництво його не надто складне. Дуже багато залежить від того, скільки там іноземних компонентів, – сказав він. 

За словами представника ГУР, наразі всі зусилля української розвідки й наших урядових структур спрямовані на те, щоб перекрити канали постачання іноземних компонентів до Російської Федерації.

– Це працює щодо деяких видів озброєння, тих же високоточних ракет, ми бачимо результат. Спостерігаємо результат шляхом того, що припиняється постачання іноземних компонентів. Росія намагається замінити їх своїми аналогами, але їхня точність і, взагалі ефективність такої зброї, уже менша, ніж це було на самому початку, – наголосив Скібіцький.

Також він зазначив, що останнім часом окупанти стали модернізовувати ракети Х-22 та Онікс, якими обстрілюють здебільшого прибережні регіони України: Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

Скібіцький додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів Бал і Бастіон, які застосовують проти цивільних об’єктів.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження санкцій проти Киргизстану за допомогу Росії в обході санкцій. А саме постачанні підсанкційного обладнання та електроніки, що окупанти використовували для війни проти України.

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Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

Летальна зброя, Ракетні удари Росії, Розвідка, Російська агресія
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