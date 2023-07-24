Эксперт объяснил, почему модернизированные российские ракеты неэффективны

Российские оккупанты проводят модернизацию своих ракет Х-22 и Оникс, но есть сомнения в их эффективности.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

– Если мы говорим о ракете Х-22, то процесс ее модернизации и попыток модернизации начался еще в конце 1970-х — начале 80-х. То есть это старая версия о модернизации Х-32. Х-22 — ракета сама по себе очень-очень дефективная. У нее огромное количество недостатков. Единственное преимущество — это боевая часть, практически тонна. Очень мощная боевая часть. У России на сегодня в применении нет ракет, которые бы могли быть сопоставимы по разрушительной силе с Х-22, конвенционного типа. Поэтому для того, чтобы повысить ее характеристики, они вернулись к концепции Х-32, – сказал он.

Концепция Х-32 предусматривает создание на базе Х-22 более дальнобойной — дальность полета до тысячи километров, и более точной ракеты. В то же время Коваленко подчеркнул, что даже базовые характеристики X-22 не соответствуют функционалу. И во время атак на Украину было продемонстрировано то, что эти ракеты могут отклоняться даже на 2 км.

– В районе Днепра именно такое отклонение от цели было у ракеты Х-22. Поэтому говорить о том, что они смогли довести Х-32 до какого-то современного уровня, у меня есть серьезные сомнения, поскольку сама по себе топливная система не изменена. А дополнения по точности – да, хорошо, могут дополнить современными системами наведения.

Но с другой стороны, в нынешних условиях аврального производства ракет, даже условно высокоточные ракеты — Х-101, Х-555, Калибр — даже они имеют отклонение от цели более 50 м, а иногда достигают 100-150. То есть говорить о высокоточном оружии сейчас в отношении России даже не приходится. Поэтому да, определенный процесс модернизации они проводят, но насколько он эффективен и действенен — у меня есть серьезные сомнения, – сказал Коваленко.

По его мнению, Российская Федерация вероятно, накапливает ракеты. Так, Х-101/555, по информации военно-политического обозревателя, уже месяц как не применяются.

– И это настораживает, если честно. Те применения ракет, которые, начиная с 18 июля, осуществлялись по Одессе, – это были Ониксы, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. И была крылатая ракета морского базирования Калибр, которая довольно-таки часто применяется. Но в отличие от остальной номенклатуры, она успешно сбивается. Ну и, конечно же, куда без них, дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136, а Х-101/555 так и не было, – отметил эксперт.

Напомним, накануне в ГУР сообщили, что россияне пытаются наладить и увеличить объемы вооружения, в частности беспилотников, артиллерийских боеприпасов и ракет, для того, чтобы наносить новые массированные удары по Украине.

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