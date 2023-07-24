Експерт пояснив, чому модернізовані російські ракети неефективні
Російські окупанти проводять модернізацію своїх ракет Х-22 та Онікс, але є сумніви в їх ефективності.
Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
– Якщо ми говоримо про ракету Х-22, то процес її модернізації й спроб модернізації розпочався ще наприкінці 1970-х — на початку 80-х. Тобто це стара версія про модернізацію Х-32. Х-22 — ракета сама собою дуже-дуже дефективна. У неї величезна кількість недоліків. Єдина перевага — це бойова частина, практично тонна. Дуже потужна бойова частина. У Росії на сьогодні у застосуванні немає ракет, які б могли дорівнюватись за руйнівною силою до Х-22, конвенційного типу. Тому для того, щоб підвищити її характеристики, вони повернулися до концепції Х-32, — сказав він.
Концепція Х-32 передбачає створення на базі Х-22 більш далекобійної — дальність польоту до тисячі кілометрів, і більш точної ракети. Водночас Коваленко підкреслив, що навіть базові характеристики X-22 не відповідають функціоналу. Й під час атак на Україну було продемонстровано те, що ці ракети можуть відхилятися навіть на 2 км.
– У районі Дніпра саме таке відхилення від цілі було у ракети Х-22. Тому говорити про те, що вони змогли довести Х-32 до якогось сучасного рівня, у мене є серйозні сумніви, оскільки сама собою паливна система не змінена. А доповнення щодо точності — так, добре, можуть доповнити сучасними системами наведення.
Але з іншого боку, за нинішніх умов аврального виробництва ракет, навіть умовно високоточні ракети — Х-101, Х-555, Калібр — навіть вони мають відхилення від цілі більше ніж 50 м, а іноді сягають 100-150. Тобто говорити про високоточну зброю зараз щодо Росії навіть не доводиться. Тому так, певний процес модернізації вони проводять, але наскільки він ефективний і дієвий — у мене є серйозні сумніви, — сказав Коваленко.
На його думку, Російська Федерація ймовірно, накопичує ракети. Так, Х-101/555, за інформацією військово-політичного оглядача, вже місяць як не застосовуються.
– І це насторожує, якщо чесно. Ті застосування ракет, які, починаючи з 18 липня, здійснювалися по Одесі, — це були Онікси, Х-22, Іскандер-М і Іскандер-К. І була крилата ракета морського базування Калібр, яка досить-таки часто застосовується. Але на відміну від решти номенклатури, вона успішно збивається. Ну і, звичайно ж, куди без них, дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, а Х-101/555 так і не було, — зазначив експерт.
Нагадаємо, напередодні у ГУР повідомили, що росіяни намагаються налагодити та збільшити обсяги озброєння, зокрема безпілотників, артилерійських боєприпасів і ракет, для того, щоб завдавати нових масованих ударів по Україні.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик