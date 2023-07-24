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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Експерт пояснив, чому модернізовані російські ракети неефективні

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Російські окупанти проводять модернізацію своїх ракет Х-22 та Онікс, але є сумніви в їх ефективності. 

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Якщо ми говоримо про ракету Х-22, то процес її модернізації й спроб модернізації розпочався ще наприкінці 1970-х — на початку 80-х. Тобто це стара версія про модернізацію Х-32. Х-22 — ракета сама собою дуже-дуже дефективна. У неї величезна кількість недоліків. Єдина перевага — це бойова частина, практично тонна. Дуже потужна бойова частина. У Росії на сьогодні у застосуванні немає ракет, які б могли дорівнюватись за руйнівною силою до Х-22, конвенційного типу. Тому для того, щоб підвищити її характеристики, вони повернулися до концепції Х-32, — сказав він.

Концепція Х-32 передбачає створення на базі Х-22 більш далекобійної — дальність польоту до тисячі кілометрів, і більш точної ракети. Водночас Коваленко підкреслив, що навіть базові характеристики X-22 не відповідають функціоналу. Й під час атак на Україну було продемонстровано те, що ці ракети можуть відхилятися навіть на 2 км. 

– У районі Дніпра саме таке відхилення від цілі було у ракети Х-22. Тому говорити про те, що вони змогли довести Х-32 до якогось сучасного рівня, у мене є серйозні сумніви, оскільки сама собою паливна система не змінена. А доповнення щодо точності — так, добре, можуть доповнити сучасними системами наведення.

Але з іншого боку, за нинішніх умов аврального виробництва ракет, навіть умовно високоточні ракети — Х-101, Х-555, Калібр — навіть вони мають відхилення від цілі більше ніж 50 м, а іноді сягають 100-150. Тобто говорити про високоточну зброю зараз щодо Росії навіть не доводиться. Тому так, певний процес модернізації вони проводять, але наскільки він ефективний і дієвий — у мене є серйозні сумніви, — сказав Коваленко.

На його думку, Російська Федерація ймовірно, накопичує ракети. Так, Х-101/555, за інформацією військово-політичного оглядача, вже місяць як не застосовуються.

– І це насторожує, якщо чесно. Ті застосування ракет, які, починаючи з 18 липня, здійснювалися по Одесі, — це були Онікси, Х-22, Іскандер-М і Іскандер-К. І була крилата ракета морського базування Калібр, яка досить-таки часто застосовується. Але на відміну від решти номенклатури, вона успішно збивається. Ну і, звичайно ж, куди без них, дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, а Х-101/555 так і не було, — зазначив експерт.

Нагадаємо, напередодні у ГУР повідомили, що росіяни намагаються налагодити та збільшити обсяги озброєння, зокрема безпілотників, артилерійських боєприпасів і ракет, для того, щоб завдавати нових масованих ударів по Україні.

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