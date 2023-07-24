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Валентина Летяк, редактор ленты

Еще 660 оккупантов, 17 артсистем и 9 ракет — потери РФ за последние сутки

російський окупант
Фото: Getty Images

За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения — около 242 620, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 24 июля.

Среди уничтоженной за день техники и вооружения врага – 17 артсистем, 13 ББМ, 11 танков, 5 беспилотников и 9 крылатых ракет, которые вчера сбили над Одессой во время массированной ночной атаки на город.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года:

  • личный состав — около 242 620 (+660);
  • танки — 4 162 (+11);
  • боевые бронированные машины — 8 118 (+13);
  • артиллерийские системы — 4 675 (+17);
  • РСЗО — 697;
  • средства ПВО — 452 (+1);
  • самолеты — 315;
  • вертолеты — 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 963 (+5);
  • крылатые ракеты — 1 307 (+9);
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 7 182 (+10);
  • специальная техника — 698 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 516-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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