Еще 660 оккупантов, 17 артсистем и 9 ракет — потери РФ за последние сутки

За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения — около 242 620, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 24 июля.

Среди уничтоженной за день техники и вооружения врага – 17 артсистем, 13 ББМ, 11 танков, 5 беспилотников и 9 крылатых ракет, которые вчера сбили над Одессой во время массированной ночной атаки на город.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года:

личный состав — около 242 620 (+660);

танки — 4 162 (+11);

боевые бронированные машины — 8 118 (+13);

артиллерийские системы — 4 675 (+17);

РСЗО — 697;

средства ПВО — 452 (+1);

самолеты — 315;

вертолеты — 310;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 963 (+5);

крылатые ракеты — 1 307 (+9);

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 7 182 (+10);

специальная техника — 698 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 516-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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