На Півдні за тиждень звільнили ще понад 12 кв. км території – Маляр

Сили оборони України під час контрнаступальних дій на Південному фронті звільнили понад 192 кв. км території.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу в Military Media Center.

За її словами, на цій ділянці фронту за минулий тиждень було звільнено більше 12 кв. км.

– Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська, – додала вона.

Маляр також повідомила, що на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території, з яких близько 4 кв. км – за минулий тиждень.

Вона наголосила, що тут бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися наступного літа.

Джерело: Military Media Center

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