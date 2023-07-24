На Півдні за тиждень звільнили ще понад 12 кв. км території – Маляр
Сили оборони України під час контрнаступальних дій на Південному фронті звільнили понад 192 кв. км території.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу в Military Media Center.
За її словами, на цій ділянці фронту за минулий тиждень було звільнено більше 12 кв. км.
– Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська, – додала вона.
Маляр також повідомила, що на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території, з яких близько 4 кв. км – за минулий тиждень.
Вона наголосила, що тут бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися наступного літа.
Джерело: Military Media Center
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