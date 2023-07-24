Ще 660 окупантів, 17 артсистем та 9 ракет – втрати РФ за останню добу
За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення – близько 242 620, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 липня.
Серед знищеної за день техніки та озброєння ворога – 17 артсистем, 13 ББМ, 11 танків, 5 безпілотників і 9 крилатих ракет, які вчора збили над Одесою під час масованої нічної атаки на місто.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року:
- особовий склад ‒ близько 242 620 (+660);
- танки ‒ 4 162 (+11);
- бойові броньовані машини ‒ 8 118 (+13);
- артилерійські системи – 4 675 (+17);
- РСЗВ – 697;
- засоби ППО ‒ 452 (+1);
- літаки – 315;
- гелікоптери – 310;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 963 (+5);
- крилаті ракети ‒ 1 307 (+9);
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7 182 (+10);
- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 516-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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