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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ще 660 окупантів, 17 артсистем та 9 ракет – втрати РФ за останню добу

російський окупант
Фото: Getty Images

За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення – близько 242 620, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 липня.

Серед знищеної за день техніки та озброєння ворога – 17 артсистем, 13 ББМ, 11 танків, 5 безпілотників і 9 крилатих ракет, які вчора збили над Одесою під час масованої нічної атаки на місто.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року:

  • особовий склад ‒ близько 242 620 (+660);
  • танки ‒ 4 162 (+11);
  • бойові броньовані машини ‒ 8 118 (+13);
  • артилерійські системи – 4 675 (+17);
  • РСЗВ – 697;
  • засоби ППО ‒ 452 (+1);
  • літаки – 315;
  • гелікоптери – 310;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 963 (+5);
  • крилаті ракети ‒ 1 307 (+9);
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 7 182 (+10);
  • спеціальна техніка ‒ 698 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 516-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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