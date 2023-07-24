Ще 660 окупантів, 17 артсистем та 9 ракет – втрати РФ за останню добу

За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення – близько 242 620, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 липня.

Серед знищеної за день техніки та озброєння ворога – 17 артсистем, 13 ББМ, 11 танків, 5 безпілотників і 9 крилатих ракет, які вчора збили над Одесою під час масованої нічної атаки на місто.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року:

особовий склад ‒ близько 242 620 (+660);

танки ‒ 4 162 (+11);

бойові броньовані машини ‒ 8 118 (+13);

артилерійські системи – 4 675 (+17);

РСЗВ – 697;

засоби ППО ‒ 452 (+1);

літаки – 315;

гелікоптери – 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 963 (+5);

крилаті ракети ‒ 1 307 (+9);

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 7 182 (+10);

спеціальна техніка ‒ 698 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 516-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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