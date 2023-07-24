Тиск, викрадення та вбивства: РФ скоїла 524 злочини проти журналістів в Україні

Від початку повномасштабної війни РФ скоїла в Україні 524 злочини проти журналістів і медіа. Йдеться про вбивства, поранення, зникнення та викрадення журналістів, обстріли телевеж, напади на редакції медіа та низку інших злочинів.

Про це свідчать дані Моніторингу російських воєнних злочинів, який проводить Інститут масової інформації (ІМІ).

Убивства журналістів

За даними ІМІ, станом на 24 липня 2023-го внаслідок збройної агресії РФ проти України загинули 65 журналістів. Із них 10 окупанти вбили під час професійної журналістської діяльності – виконання редакційного завдання.

Так, 1 березня 2022 року в Києві загинув оператор телеканалу LIVE Євгеній Сакун унаслідок російського обстрілу телевежі. Під Києвом окупанти вбили: кореспондента The New York Times Брента Рено, фотожурналіста Максима Левіна, журналістку Олександру Кувшинову, оператора телеканалу Fox News П’єра Закжевскі.

У березні минулого року в Києві під обстрілом військ РФ загинула журналістка The Insider Оксана Бауліна, а на початку квітня в Маріуполі – литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравічюс.

На Луганщині загинув внаслідок обстрілу РФ журналіст французького каналу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф, а в Херсоні – український продюсер італійської газети La Repubblica Богдан Бітік.

У травні цього року на Сході України під час ракетного обстрілу окупанти вбили відеожурналіста французької інформаційної агенції AFP Армана Солдіна.

ІМІ згадує про двох журналістів, які захищали Україну та загинули на фронті в липні цього року:

військовослужбовець і колишній відеограф філії Суспільного в Рівному Костянтин Гнітецький – 16 липня під час обстрілу біля населеного пункту Діброва на Луганщині;

– 16 липня під час обстрілу біля населеного пункту Діброва на Луганщині; військовий, журналіст та історик Дмитро Рибаков – на Запорізькому напрямку 18 липня (до війни працював редактором і медіаконсультантом у виданнях Chas.News, Forbes Україна, LB, Українська правда).

Поранення, зникнення та викрадення журналістів

Фахівці ІМІ встановили під час моніторингу:

23 випадки поранень журналістів;

22 випадки викрадення представників ЗМІ (окупанти тримали їх у полоні, катували, брали в заручники, чинили тиск на їхніх рідних);

14 зникнень журналістів із Маріуполя (за даними ІМІ, усім їм вдалося врятуватися – хтось виїхав із тимчасово окупованого міста на підконтрольну Україні територію, інші – за кордон).

Лише протягом липня, на 17-й місяць повномасштабної війни, зафіксовано п’ять випадків поранення журналістів – як українських, так і іноземних.

Так, під час удару РФ по піцерії в Краматорську (Донецька область) 27 червня поранення дістали британська фотограф-фрилансерка Анастасія Тейлор-Лінд та журналістка з Латинської Америки Каталіна Гомес. Також зазнав поранення перекладач Дмитро, який супроводжував одну з журналісток.

Контузію в зоні бойових дій на Донеччині дістала журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

А оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко дістав осколкове поранення під час обстрілу окупантами міста Дружківка (ворог застосував касетні боєприпаси). Знімальна група DW потрапила під обстріл під час знімання тренувань українських військових на полігоні поблизу Дружківки.

Інші злочини РФ проти журналістів

Згідно з даними моніторингу, окупанти за час великої війни здійснили 39 обстрілів журналістів. Зокрема, знімальна група телеканалу ICTV потрапила під російський обстріл у Костянтинівці (Донецька область), а також на околицях Бахмута.

Крім того, окупанти скинули з дрона вибухівку на журналістів Фактів ICTV під час підготовки сюжету про наслідки обстрілів у селі Сеньківка (Чернігівська область).

Серед інших злочинів РФ проти медіа в Україні:

16 обстрілів телевеж;

10 захоплень і нападів на редакції медіа;

27 випадків вимкнення українського мовлення та трансляція російської пропаганди;

67 випадків переслідувань журналістів, погроз, залякувань;

53 кіберзлочини;

9 випадків блокувань інтернет-доступу до медіа;

один випадок юридичного тиску на медіа.

Загалом протягом повномасштабної агресії РФ 233 медіа в Україні припинили роботу через війну.

Джерело: ІМІ

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