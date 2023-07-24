ЮНЕСКО направит миссию в Одессу для оценки разрушений

Международная организация ЮНЕСКО направит миссию для оценки ущерба от ракетного удара по центру Одессы. Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что ЮНЕСКО глубоко обеспокоено и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого пострадали несколько культурных объектов в центре города Одессы, где находится объект Всемирного наследия Исторический центр Одессы.

Отмечается, что в результате атаки поврежден ряд важных культурных объектов, в частности Спасо-Преображенский кафедральный собор, основанный в 1794 году.

— Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию принять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае 19 лет вооруженного конфликта, — заявила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай.

ЮНЕСКО продолжит сотрудничать с руководителями объектов всемирного наследия, местными и национальными властями для определения насущных потребностей в помощи.

Там также отметили, что умышленное разрушение культурных объектов может представлять военное преступление, что признано также Совбезом ООН, постоянным членом которого является РФ, в Резолюции 2347 (2017).

В ночь на воскресенье, 23 июля, армия РФ обстреляла Одессу с использованием 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей.

В результате обстрела погиб один человек и есть 22 пострадавших, среди которых дети. В результате атаки были повреждены 25 объектов исторической важности.

Источник: ЮНЕСКО

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