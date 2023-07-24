ЮНЕСКО направить місію до Одеси для оцінки руйнувань
Міжнародна організація ЮНЕСКО направить місію для оцінки збитків від ракетного удару по центру Одеси. Про це йдеться в заяві організації.
Зазначається, що ЮНЕСКО глибоко стурбоване і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, здійснений російськими військами, в результаті якого постраждали кілька культурних об’єктів у центрі міста Одеси, де розташований об’єкт Всесвітньої спадщини Історичний центр Одеси.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено низку важливих культурних об’єктів, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, заснований у 1794 році.
— Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю Російську Федерацію вжити конструктивних дій для виконання своїх зобов’язань за міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі 19 років збройного конфлікту, – заявила гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азулай.
ЮНЕСКО продовжить співпрацювати з керівниками об’єктів всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі.
Там також наголосили, що умисне руйнування культурних об’єктів може становити воєнний злочин, що визнано також Радбезом ООН, постійним членом якої є РФ, у Резолюції 2347 (2017).
В ніч проти неділі, 23 липня, армія РФ обстріляла Одесу з використанням 19 крилатих та балістичних ракет Онікс, Калібр, Х-22, Іскандер-М та Іскандер-К. Сили ППО знищили 9 з 19 повітряних цілей.
В результаті обстрілу загинув один чоловік і є 22 постраждалих, серед яких діти. В результаті атаки були пошкоджені 25 об’єктів історичної важливості.
Джерело: ЮНЕСКО
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик