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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЮНЕСКО направить місію до Одеси для оцінки руйнувань

біля Спасо-Преображенського собору в Одесі
Фото: Факти ICTV

Міжнародна організація ЮНЕСКО направить місію для оцінки збитків від ракетного удару по центру Одеси. Про це йдеться в заяві організації.

Зазначається, що ЮНЕСКО глибоко стурбоване і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, здійснений російськими військами, в результаті якого постраждали кілька культурних об’єктів у центрі міста Одеси, де розташований об’єкт Всесвітньої спадщини Історичний центр Одеси.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено низку важливих культурних об’єктів, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, заснований у 1794 році.

— Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю Російську Федерацію вжити конструктивних дій для виконання своїх зобов’язань за міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі 19 років збройного конфлікту, – заявила гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азулай.

ЮНЕСКО продовжить співпрацювати з керівниками об’єктів всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі.

Там також наголосили, що умисне руйнування культурних об’єктів може становити воєнний злочин, що визнано також Радбезом ООН, постійним членом якої є РФ, у Резолюції 2347 (2017).

В ніч проти неділі, 23 липня, армія РФ обстріляла Одесу з використанням 19 крилатих та балістичних ракет Онікс, Калібр, Х-22, Іскандер-М та Іскандер-К. Сили ППО знищили 9 з 19 повітряних цілей.

В результаті обстрілу загинув один чоловік і є 22 постраждалих, серед яких діти. В результаті атаки були пошкоджені 25 об’єктів історичної важливості.

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Джерело: ЮНЕСКО

Війна в Україні, Одеса, Ракетні удари Росії, ЮНЕСКО
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