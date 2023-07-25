НАПК начало уже 102 проверки относительно жизни военкомов — Сытник

После скандала с одесским экс-военкомом Евгением Борисовым Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало 102 проверки, связанные с руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом заявил заместитель председателя НАПК Артем Сытник в эфире Украинского Радио.

— На сегодняшний день после предварительного анализа материалов начато 102 мониторинга образа жизни, но эта цифра не является окончательной, — сказал он.

По его словам, НАПК сформировало базу, в которую вошли 1 800 руководителей ТЦК и их заместителей.

Сытник отметил, что проверить всех будет сложно, поэтому прежде всего будут выбирать те регионы, которые имеют наибольшие риски.

— Вскоре появятся обоснованные выводы о наличии уголовных правонарушений, — добавил заместитель главы НАПК.

28 июня Евгения Борисова уволили с должности начальника Одесского ТЦК.

А вчера, 24 июля, Борисова задержали в Киеве сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Офисом генпрокурора.

Фото: НАЗК

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