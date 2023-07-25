НАЗК розпочало вже 102 перевірки щодо життя військкомів – Ситник
Після скандалу з одеським ексвійськкомом Євгеном Борисовим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало 102 перевірки, пов’язані з керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це заявив заступник голови НАЗК Артем Ситник в ефірі Українського Радіо.
– На сьогодні після попереднього аналізу матеріалів розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною, – сказав він.
За його словами, НАЗК сформувало базу, до якої ввійшли 1 800 керівників ТЦК та їхніх заступників.
Ситник зауважив, що перевірити всіх буде складно, тому передусім обиратимуть ті регіони, які мають найбільші ризики.
– Незабаром з’являться обґрунтовані висновки щодо наявності кримінальних правопорушень, – додав заступник голови НАЗК.
28 червня Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського ТЦК.
А вчора, 24 липня, Борисова затримали у Києві співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Офісом генпрокурора.
Фото: НАЗК
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