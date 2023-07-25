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Валентина Летяк, редакторка стрічки

НАЗК розпочало вже 102 перевірки щодо життя військкомів – Ситник

Артем Ситник

Після скандалу з одеським ексвійськкомом Євгеном Борисовим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало 102 перевірки, пов’язані з керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це заявив заступник голови НАЗК Артем Ситник в ефірі Українського Радіо.

– На сьогодні після попереднього аналізу матеріалів розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною, – сказав він.

За його словами, НАЗК сформувало базу, до якої ввійшли 1 800 керівників ТЦК та їхніх заступників.

Ситник зауважив, що перевірити всіх буде складно, тому передусім обиратимуть ті регіони, які мають найбільші ризики.

– Незабаром з’являться обґрунтовані висновки щодо наявності кримінальних правопорушень, – додав заступник голови НАЗК.

28 червня Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського ТЦК.

А вчора, 24 липня, Борисова затримали у Києві співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Офісом генпрокурора.

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НАЗК розпочало вже 102 перевірки щодо життя військкомів – Ситник

Фото: НАЗК

Артем Ситник, Воєнний стан, Корупція, мобілізація, НАЗК, Одеса
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