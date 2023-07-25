Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні ще дві системи ППО Skynex

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони Skynex.

Про це повідомили на сайті компанії.

Зазначається, у другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex та боєприпаси для них.

– Системи Skynex будуть встановлені на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8×8, – йдеться у повідомленні.

Skynex призначений для операцій ППО дуже малого радіуса дії, де керовані ракети є малоефективними.

Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених Rheinmetall саме з цією метою, обходиться значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет.

Також наголошується, що на 35-мм снаряди неможливо впливати або відхиляти їх засобами радіоелектронної протидії.

Нещодавно Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійшли перші десять танків Leopard 1А5.

Фото: Rheinmetall

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