Служил Украине, любил театр и открыл Щедрика миру: кем был Симон Петлюра на самом деле

— Путь освобождения каждой нации густо окроплен кровью. Нашей — точно так же. Кровью чужой и своей. Вражеской и родной, — писал Симон Петлюра в статье Памяти павших за государственность в январе 1926 года.

Фигура главного атамана войск УНР, а со временем и главы Директории Симона Петлюры — одна из тех, которые знаменуют начало Украинского государства. Именно поэтому он, как и Степан Бандера или Иван Мазепа, засели костью в горле у россиян даже после смерти.

Прошло почти столетие после убийства Петлюры, а россияне во главе со своим диктатором продолжают придумывать о нем разные глупости и небылицы. В стремлении демонизировать украинских борцов за независимость там всегда лепили нарративы об “ужасных мазепинцах, петлюровцах и бандеровцах”.

Это свидетельствует лишь об одном: что такая “величественная и грозная” Москва на самом деле всегда боялась и продолжает бояться украинцев и Украины.

Но что мы знаем о настоящем Симоне Петлюре, кроме выдумок российской пропаганды и общеизвестных фактов, что он был одним из создателей Украинской Народной Республики, генеральным секретарем по военным делам, атаманом армии и возглавлял Директорию УНР после свержения гетманата Павла Скоропадского.

Симон Петлюра родился в 1879 году в Полтаве в многодетной набожной семье. Начальное образование получил в церковно-приходской школе. Затем была духовная семинария, но с юных лет он выбрал не служение Богу, а служение Украине.

Будучи студентом старшего класса духовной семинарии, он без разрешения руководства пригласил в учебное заведение известного украинского композитора Николая Лысенко. Петлюра произнес в его честь речь и организовал выступление хора, который исполнил запрещенную царской цензурой кантату композитора Бьют пороги. За это Петлюру исключили из семинарии с формулировкой “за мазепинский дух”.

Позже в своих публичных речах он цитировал гетмана, отмечая, что “имя Мазепы стало синонимом всего украинского, именем которого прозывают наши враги целую украинскую нацию”.

Он понимал, что с клеймом “мазепинец” стал мишенью для царских жандармов, и чтобы избежать ареста, уехал на Кубань. Там он продолжил свою революционную деятельность, в частности распространяя антицарские листовки. В конце концов, тайная полиция вышла на его след и арестовала, но он вышел под залог, который внесли его друзья и отец.

Большой любитель театра и журналист

В 1904 году он вернулся в Киев. В этот период будущий атаман войска УНР окончательно раскрылся как журналист и публицист. Он сотрудничал со львовским Литературно-научным вестником, который редактировал поэт и писатель Иван Франко, а также с Записками Научного общества имени Шевченко под редакцией Михаила Грушевского.

Его статьи в основном были на культурную тематику: открытие археологического музея в Екатеринославе, гастроли украинского театра на Кубани, выход в печать украиноязычной Библии в Лондоне и тому подобное. Всего он оставил после себя около 150 статей, эссе и писем, где излагал свои взгляды на политику, культуру и войну.

В 1906 году 25-летнего Петлюру по совету Грушевского назначили секретарем единственной на тот момент украинской газеты Рада. Это свидетельствовало о том, что украинская интеллигенция высоко ценила его как журналиста и публициста.

Кроме политических материалов писал в рубрику Театр и музыка. Параллельно заведовал театральным отделом в журнале Украина. Еще через год он стал главным редактором газеты Слово, где освещал культурные, общественные и политические проблемы. Политический деятель Николай Порш говорил о Петлюре, что он “любил все красивое и эстетическое”.

Мало кто знает, но Петлюра работал заведующим литературной частью в театре Николая Садовского, где часто выступал перед зрителями театра с лекциями об украинской драматургии.

Дмитрий Дорошенко, который был одним из авторов газеты Рада, а позже главой МИД УНР, отмечал, что рецензии Петлюры остроумные, оригинальные и талантливые.

— Петлюра был большим любителем театрального искусства, — вспоминал Дорошенко.

Он также писал музыкальные обзоры и отзывы на украинские и иностранные книги. Свои материалы часто подписывал криптонимом П². Среди его псевдонимов также были: Торнтон, С.Тагон, Симон Могила, Симон Ряст, Полтавченко и др.

Все знают о конфликте Петлюры с Владимиром Винниченко. Последний вошел в историю как неоднозначный политик, но выдающийся драматург и писатель. Впрочем, пьесу автора Счастье жизни Петлюра беспощадно раскритиковал, отмечая: Считаем пьесу Винниченко невеликим достоянием для украинской литературы. Он писал, что у художника красивые и иногда верные мазки, но отсутствует полный психологический образ.

Петлюра считал, что действительно ценная чистая поэзия принадлежит перу Тараса Шевченко, в музыке настоящий гений — Николай Лысенко, а в драме — Михаил Старицкий и Иван Карпенко-Карый. Хотя, иногда он критиковал украинский репертуар театра за чрезмерные проявления этнографизма и “галушкового патриотизма”. Драматургам он советовал браться за социально актуальные темы, а режиссерам — обратить внимание на иностранные произведения.

— Истекает вот уже скоро два года, как украинская сцена могла фактически воспользоваться определенными театральными свободами, но Шекспир и мировой репертуар еще где-то далеко от нее, до сих пор господствует на ней Кропивницкий, Карпенко-Карый, Старицкий, наши старые знакомые, которые всем надоели, а в некоторых пьесах — хуже печеной редьки! — писал он в 1907 году в одной из рецензий.

Но когда один из российских театральных критиков посоветовал украинцам обратить внимание на российский репертуар, Петлюра сказал, что для украинцев более естественно, логично и полезно быть украинскими с широким всемирным репертуаром, а не “русско-украинскими”. Он советовал землякам обратить внимание на немецкую, норвежскую и польскую драматургии.

Петлюра был поражен игрой примы украинского театра Марии Заньковецкой. Он считал, что актриса могла очаровывать и восхищать европейскую публику так же, как очаровывала ее Элеонора Дузе или Сара Бернар.

Его беспокоило изображение на украинской сцене евреев, которые почти во всех пьесах были мошенниками и ничтожествами с выразительными негативными чертами. Евреев он называл “народом-мучеником”. Поэтому очень странным звучит фейк российской пропаганды о еврейских погромах, которые позже якобы организовал Симон Петлюра. А на самом деле ими руководил белогвардеец и украинофоб Антон Деникин.

Погромы, совершенные воинами армии УНР, были единичными. После этого Петлюра как верховный главнокомандующий украинского войска приказал арестовать и отдать под трибунал всех воинов, которые подстрекали к ним. Нейтрализации антисемитизма способствовала, в частности, реорганизация армии и усиление дисциплины в ее рядах.

Петлюра — пророк или просто не имел розовых очков?

Россия, а позже оккупационный советский режим боялись Петлюру, особенно его слов и действий. Со временем оказалось, что его цитаты стали пророческими. Самым большим препятствием для признания суверенности Украины он считал “гипноз самого имени Россия”. Он отмечал, что этот гипноз надо развеять, особенно в США и Франции.

— Дело разделения России надо поставить как дело спокойствия всего мира, как дело европейского равновесия и реально-материальной выгоды государств, — говорил он.

Петлюра верил и был уверен, что Украина как государство состоится. Он подчеркивал, что путь для Украинской Государственности пролегает через Киев, а не через Львов: “Только тогда, когда Украинская Государственность закрепится на горах Днепра и у Черного моря, только тогда можно думать, как о чем-то реальном, о собирании украинских земель, захваченных соседями”.

Все знают выражение немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который еще в XIX веке заявил, что “договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан”. Но не так же ли метко, хотя и более пространно о слабости ко лжи и обману россиян высказался украинский атаман?

— Россиянин или, проще говоря, москаль, или русский, служит ли он царю-батюшке или социалистом-революционером себя называет, или, наконец, в большевики-коммунисты подался — он одинаков; без лжи жить не может; обманывать — для него первое дело. Обманом, ложью, подбоем и плутовством он целые века жил; обман для него второй натурой стал; обманом он другие народы порабощал, — писал он в рассказе Московская вошь.

Будем откровенны здесь оба попали выражениями в яблочко — как фон Бисмарк относительно “умения соблюдать” Россией соглашения, которые Москва превращает в филькины грамоты, так и Петлюра, относительно больной ложью России, дезинформационная кампания которой просочилась во все мировые щели.

На самом деле в жизни Петлюры был эпизод, когда он пытался достучаться до россиян, но в 1912 году в письме к Михаилу Грушевскому написал, что “путь сей считаю мыльным, а надежды, что они нас узнают и начнут иначе относиться — ошибочными и отчасти, с национальной стороны, вредными”.

Когда осенью 1908 года он переехал в Петербург, а затем в Москву, то пытался открыть глаза россиянам на Украину и нашу культуру, в частности на должности редактора одного из самых авторитетных в то время украинских журналов Украинская жизнь.

Он заказывал лучшим украинским авторам статьи на различные украинские темы и обращался к Дмитрию Донцову, чтобы тот написал материал о Лесе Украинке. Да и сам писал много текстов на культурную тематику.

Открыл миру украинскую песню и Щедрик

Именно благодаря Симону Петлюре произведение украинского композитора Николая Лысенко Щедрик стало известным на весь мир.

В 1919 году он посетил концерт и поручил дирижеру Александру Кошицу создать хор и отправить его в мировое турне для популяризации украинской культуры.

— Этот военачальник, который пытается спасти свою страну от ловушки большевизма и царизма, может не только воевать. Он знает, что меч сам по себе бессилен, и чтобы получить симпатии западноевропейского мира, знакомит нас с искусством своей страны. Украина — страна чернозема, родина Гоголя, становится для нас страной песен, — писала бельгийская газета Ons Vaderland после премьеры Щедрика в Брюсселе в январе 1920 года.

В Бельгии резюмировали, что украинское искусство — новое, но мощное, и кто его почувствовал, не может не полюбить Украину. А нидерландская газета De Hofstad писала: Хор, который мы слышали в Королевской опере, действительно вызывает удивление и уважение к украинскому народу. Французский критик Раймон Шарпантье отмечал, что Петлюра попытался показать миру отдельное существование и этническую идентичность своего народа.

Хор выступил в Лондоне, Вене, Праге, Женеве, Барселоне — всего в 45 городах десяти европейских стран. За 2,5 года гастролей дали более 200 концертов в самых престижных концертных залах, а главным хитом украинцев стал Щедрик.

Петлюре присылали переводы статей европейской прессы о триумфе украинского хора, а он собирал всю корреспонденцию в одну папку и наставлял дирижера не останавливаться на достигнутом.

— Когда вас будут интервьюировать, незаметно говорите: украинская музыка — песня независимая — своя — непохожая — своеобразная — является частью независимой Украины, — инструктировал он Кошица за полгода до премьеры Щедрика в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Чистого человека сделали погромщиком, а убийцу — героем

Но мировая демократия тогда поддержала тирана — Россию. Хор остался в эмиграции в США, а Петлюра впоследствии оказался в Париже, где 26 мая 1926 года был убит анархистом Самуилом Шварцбардом.

В тот день Петлюра вышел из ресторана Bouillon Chartier на улице Расин в Париже, неспешно прошел несколько десятков метров и остановился возле раскладки книжного магазина Gibert. В этот момент с противоположной стороны улицы к нему приблизился незнакомец, обратился к Петлюре на украинском и вытащил револьвер. Прозвучало семь выстрелов — пять попали в Петлюру.

Убийцу схватили на месте. На допросе в полиции он заявил, что совершил преступление в отместку за еврейские погромы в Украине во время революции 1917-1920 годов. Но украинские деятели были уверены, убийство Петлюры — дело рук Кремля. Предполагали, что Шварцбард был агентом НКВД.

На судебном процессе представили документы, свидетельствующие о попытке Петлюры и его правительства остановить погромы, но французское правосудие оправдало убийцу. За Шварцбарда тогда вступились, в частности, русский писатель Максим Горький и физик еврейского происхождения Альберт Эйнштейн. Вдове Петлюры присудили уплатить штраф в 1 франк за работу коммунальных служб, которые отмыли с асфальта кровь ее мужа.

— Чистого человека сделали погромщиком, а убийцу — героем… Получилась, конечно, возмутительная несправедливость, о которой без стыда и подумать нельзя, которой не понять никогда людям, знавшим и замученного, и его дела, — записал в дневнике 27 октября 1927-го генсек международных дел УНР Сергей Ефремов.

Симона Петлюру похоронили на одном из самых престижных парижских кладбищ Монпарнас 30 мая 1926 года. На его похороны прибыли лидеры УНР в эмиграции и военный атташе Францишек Клеберг, который представлял польского лидера Юзефа Пилсудского.

Украинский политический деятель Александр Шульгин вспоминал, что со “всех концов света заказали венки из чудесных цветов желто-голубых, было много французов, кавказцев, поляков”. На кладбище речей не было, спели только Заповіт.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.