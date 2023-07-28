Тактическая пауза РФ для накопления сил – Гуменюк об относительно спокойной ночи на Юге

Относительно спокойная ночь на Юге Украины 28 июля может являться признаком тактической паузы российских оккупантов.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг накапливает силы, чтобы продолжать давить на порты, а также акваторию Черного моря, где пытается господствовать.

– Мы все чаще слышим, и по радиоперехватам в частности, что россияне предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты, – отметила Наталья Гуменюк.

Также в Оперативном командовании Юг не исключают, что россияне могли усилить минирование акватории.

И хотя украинские защитники пока не наблюдают конкретных действий, есть версия, что взрывы более десяти вражеских мин у берегов только за последние два дня произошли не только потому, что боеприпасы принесло штормом, но и потому, что их стало больше в море.

Только две мины удалось уничтожить контролируемо. Остальные взорвались самовольно. Из-за этого подверглись разрушениям здания на побережье.

Люди, к счастью, не пострадали только потому, что в настоящее время доступ к побережью ограничен.

Напомним, что 17 июля РФ, заявив о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению, сразу принялась обстреливать украинскую портовую инфраструктуру.

В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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