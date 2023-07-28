Тактическая пауза РФ для накопления сил – Гуменюк об относительно спокойной ночи на Юге
Относительно спокойная ночь на Юге Украины 28 июля может являться признаком тактической паузы российских оккупантов.
Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, враг накапливает силы, чтобы продолжать давить на порты, а также акваторию Черного моря, где пытается господствовать.
– Мы все чаще слышим, и по радиоперехватам в частности, что россияне предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты, – отметила Наталья Гуменюк.
Также в Оперативном командовании Юг не исключают, что россияне могли усилить минирование акватории.
И хотя украинские защитники пока не наблюдают конкретных действий, есть версия, что взрывы более десяти вражеских мин у берегов только за последние два дня произошли не только потому, что боеприпасы принесло штормом, но и потому, что их стало больше в море.
Только две мины удалось уничтожить контролируемо. Остальные взорвались самовольно. Из-за этого подверглись разрушениям здания на побережье.
Люди, к счастью, не пострадали только потому, что в настоящее время доступ к побережью ограничен.
Напомним, что 17 июля РФ, заявив о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению, сразу принялась обстреливать украинскую портовую инфраструктуру.
В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:
- ночью 18 июля – шесть крылатых ракет Калибр;
- ночью 19 июля – восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131;
- ночью 20 июля – 12 Shahed-136/131, два Калибра, сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс;
- ночью 21 июля – три Калибра;
- днем 21 июля – семь ракет Оникс;
- ночью 23 июля – четыре крылатых ракеты морского базирования Калибр, пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К, пять крылатых ракет Оникс, три крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, две баллистические ракеты Искандер-М;
- ночью 24 июля – три дрона Shahed-136/131;
- ночью 27 июля – два Калибра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Ukraine Media Center Odesa
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