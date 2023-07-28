РФ может бить по самолетам – Игнат о заявлении Ryanair о возобновлении полетов

Украина вряд ли скоро откроет воздушное пространство для самолетов гражданской авиации.

Так спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини, прокомментировал стремление авиакомпании Ryanair возобновить полеты в Украине.

По словам Юрия Игната, приятно, что, даже несмотря на войну, компании хотят завоевать украинский авиационный рынок, но пока сложно понять, как в условиях военного положения совершать полеты.

– У нас был зерновой коридор, из которого Россия единолично вышла. Они (авиакомпании, – Ред.) с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры? Как страховать борта и жизнь людей, когда летают ракеты? – перечисляет проблемные вопросы Юрий Игнат.

Российские оккупанты, добавляет спикер командования Воздушных сил ВСУ, могут бить и по стоянке самолетов, прикрываясь заявлениями, что там была сосредоточена западная техника.

Пример Израиля, где, несмотря на запуски ракет, работает авиасообщение, также неприменим в Украине.

– Израиль может себя полностью прикрыть, потому что имеет небольшую территорию. Украина же имеет большую территорию, а ракеты разных типов летят отовсюду, – объясняет Юрий Игнат.

Напомним, что на днях исполнительный директор крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил о стремлении возобновить полеты в Украине до конца 2023 года.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассматривает вариант восстановления ограниченного количества рейсов в Киев и Львов.

Воздушное пространство в Украине закрыто с 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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