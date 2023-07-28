Срыв РФ зерновой сделки: в разведке Британии оценили риск для Африки на ближайшие годы

Война России против Украины почти наверняка усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью стран Африки по крайней мере в ближайшие два года.

Такой прогноз сделали в разведке Минобороны Великобритании 28 июля.

Помимо прямого срыва поставок, блокада Украины Россией также приводит к росту цен на зерно, отмечают британские разведчики.

Заметим, что 27 июля, спустя десять дней после заявления РФ о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению, в Санкт-Петербурге состоялся саммит Россия – Африка.

К слову, мероприятие посетили 17 глав африканских государств, в то время как на предыдущей конференции было 43.

Во время саммита глава Кремля переложил ответственность за срыв инициативы на страны Запада, а также предложил бесплатное предоставление Буркина-Фасо, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25-50 тыс. т зерна, а в дальнейшем – замещение украинской агропродукции на коммерческих началах.

До того как РФ сорвала действие Черноморской зерновой инициативы, Украине удалось экспортировать в страны Африки, чтобы предотвратить голод, 30 млн т зерна.

Напомним, что сразу после срыва зернового соглашения Россия начала обстреливать украинскую портовую инфраструктуру.

В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Ministry of Defence

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