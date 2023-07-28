Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Срочно
Массовая воздушная тревога: в Житомирской области гремят взрывы
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

Срыв РФ зерновой сделки: в разведке Британии оценили риск для Африки на ближайшие годы

зерновий коридор зерно
Фото: УНИАН

Война России против Украины почти наверняка усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью стран Африки по крайней мере в ближайшие два года.

Такой прогноз сделали в разведке Минобороны Великобритании 28 июля.

Помимо прямого срыва поставок, блокада Украины Россией также приводит к росту цен на зерно, отмечают британские разведчики.

Заметим, что 27 июля, спустя десять дней после заявления РФ о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению, в Санкт-Петербурге состоялся саммит Россия – Африка.

К слову, мероприятие посетили 17 глав африканских государств, в то время как на предыдущей конференции было 43.

Во время саммита глава Кремля переложил ответственность за срыв инициативы на страны Запада, а также предложил бесплатное предоставление Буркина-Фасо, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25-50 тыс. т зерна, а в дальнейшем – замещение украинской агропродукции на коммерческих началах.

До того как РФ сорвала действие Черноморской зерновой инициативы, Украине удалось экспортировать в страны Африки, чтобы предотвратить голод, 30 млн т зерна.

Напомним, что сразу после срыва зернового соглашения Россия начала обстреливать украинскую портовую инфраструктуру.

В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:

Читайте также
Игра мускулами и зерновой шантаж. Решится ли РФ топить иностранные торговые корабли
Срыв РФ зерновой сделки: в разведке Британии оценили риск для Африки на ближайшие годы

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Африка, Война в Украине, Владимир Путин, Кремль, Російська агресія, РФ, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Переломит ход войны: что известно об F-16 для Украины и сколько их нужно, чтобы изменить поле боя
Винищувач F-16
Украина может получить первые танки Abrams в сентябре — Politico
танк Abrams випускає снаряд
Кремль активизировал попытки представить контрнаступление ВСУ как неудачную операцию – ISW
Бої на фронті
РФ бросит на штурм еще сотню неподготовленных оккупантов – Генштаб ВСУ
російські солдати
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
День державності
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (28.07.2023)
Срыв РФ зерновой сделки: в разведке Британии оценили риск для Африки на ближайшие годы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (28.07.2023)
Срыв РФ зерновой сделки: в разведке Британии оценили риск для Африки на ближайшие годы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:30 (28.07.2023)
Срыв РФ зерновой сделки: в разведке Британии оценили риск для Африки на ближайшие годы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (28.07.2023)
Срыв РФ зерновой сделки: в разведке Британии оценили риск для Африки на ближайшие годы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь