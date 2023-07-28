Срыв РФ зерновой сделки: в разведке Британии оценили риск для Африки на ближайшие годы
Война России против Украины почти наверняка усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью стран Африки по крайней мере в ближайшие два года.
Такой прогноз сделали в разведке Минобороны Великобритании 28 июля.
Помимо прямого срыва поставок, блокада Украины Россией также приводит к росту цен на зерно, отмечают британские разведчики.
Заметим, что 27 июля, спустя десять дней после заявления РФ о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению, в Санкт-Петербурге состоялся саммит Россия – Африка.
К слову, мероприятие посетили 17 глав африканских государств, в то время как на предыдущей конференции было 43.
Во время саммита глава Кремля переложил ответственность за срыв инициативы на страны Запада, а также предложил бесплатное предоставление Буркина-Фасо, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25-50 тыс. т зерна, а в дальнейшем – замещение украинской агропродукции на коммерческих началах.
До того как РФ сорвала действие Черноморской зерновой инициативы, Украине удалось экспортировать в страны Африки, чтобы предотвратить голод, 30 млн т зерна.
Напомним, что сразу после срыва зернового соглашения Россия начала обстреливать украинскую портовую инфраструктуру.
В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:
- ночью 18 июля – шесть крылатых ракет Калибр;
- ночью 19 июля – восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131;
- ночью 20 июля – 12 Shahed-136/131, два Калибра, сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс;
- ночью 21 июля – три Калибра;
- днем 21 июля – семь ракет Оникс;
- ночью 23 июля – четыре крылатых ракеты морского базирования Калибр, пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К, пять крылатых ракет Оникс, три крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, две баллистические ракеты Искандер-М;
- ночью 24 июля – три дрона Shahed-136/131.
- ночью 27 июля – два Калибра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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