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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Суд арештував військкомів Рівненщини, які знущалися з підлеглого

суд
Фото: ДБР

Суд взяв під варту без права внесення застави керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, підозрюваних у побитті військового.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Обом фігурантам інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), а керівнику Рівненського районного ТЦК та СП ще й незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 липня 2023 року військкомам було повідомлено про підозру через побиття підлеглого.

За даними ДБР, керівник Рівненського обласного ТЦК бив військовослужбовця, тоді як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.

Під час проведення виховних заходів застосували й битку. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

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Джерело: ДБР
ДБР, Рівненська область
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