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Анастасия Кожушко, редактор ленты

ВСУ впервые проверили на удобство и комфорт новые тактические кроссовки — Минобороны

ВСУ впервые проверили на удобство и комфорт новые тактические кроссовки — Минобороны
Фото: Минобороны

Тактические кроссовки для Вооруженных Сил Украины уже прошли первый этап проверки на удобство и комфорт.

Об этом сообщают в Минобороны.

– Более 10 украинских фирм согласились предоставить свои модели комфортных полуботинок для тестового ношения потенциальным потребителям, – рассказали в ведомстве.

После получения отзывов от военнослужащих войск офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения (ЦУРСМЗ) проработают техническую спецификацию сапог с учетом рекомендаций и предложений бойцов.

После чего будет утвержден образец по которому будут отшиваться кроссовки для военнослужащих ВСУ.

Напомним, в Минобороны презентовали новую летнюю полевую женскую форму, которую подстроили под строение женского тела.

В частности сделали кулиску на кителе для регулирования лишнего объема ткани на спине, укоротили китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний, добавили эластичную ленту под коленями для уменьшения ширины штанины, завысили линию талии в брюках с “туннельным” поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках).

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Источник: Минобороны
Взуття, ВСУ, Міноборони України
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