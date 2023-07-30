ВСУ впервые проверили на удобство и комфорт новые тактические кроссовки — Минобороны
Тактические кроссовки для Вооруженных Сил Украины уже прошли первый этап проверки на удобство и комфорт.
Об этом сообщают в Минобороны.
– Более 10 украинских фирм согласились предоставить свои модели комфортных полуботинок для тестового ношения потенциальным потребителям, – рассказали в ведомстве.
После получения отзывов от военнослужащих войск офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения (ЦУРСМЗ) проработают техническую спецификацию сапог с учетом рекомендаций и предложений бойцов.
После чего будет утвержден образец по которому будут отшиваться кроссовки для военнослужащих ВСУ.
Напомним, в Минобороны презентовали новую летнюю полевую женскую форму, которую подстроили под строение женского тела.
В частности сделали кулиску на кителе для регулирования лишнего объема ткани на спине, укоротили китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний, добавили эластичную ленту под коленями для уменьшения ширины штанины, завысили линию талии в брюках с “туннельным” поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках).