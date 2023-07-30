ЗСУ вперше перевірили на зручність та комфорт нові тактичні кросівки – Міноборони

Тактичні кросівки для Збройних Сил України вже пройшли перший етап перевірки на зручність та комфорт.

Про це повідомляють у Міноборони.

– Понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами, – розповіли у відомстві.

Після отримання відгуків від військовослужбовців військ, офіцери Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення (ЦУРСМЗ) опрацюють технічну специфікацію чобіт з урахуванням рекомендацій та пропозицій бійців.

Після чого буде затверджено зразок за яким будуть відшиватися кросівки для військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, в Міноборони презентували нову літню польову жіночу форму, яку підлаштували дпід будову жіночого тіла.

Зокрема зробили куліску на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині, вкоротили кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань, додали еластичну стрічку під колінами для зменшення ширини штанини, завищили лінію талії в штанах із “тунельним” поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

Джерело : Міноборони

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