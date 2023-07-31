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ГБР вручило подозрение предпринимателю, который обманул воинскую часть на 7 млн гривен

ДБР
Фото: ГБР

Работники Госбюро расследований сообщили о подозрении столичному частному предпринимателю, который обманул одну из воинских частей почти на 7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Указано, что предприниматель заключил соглашение с воинской частью о поставке 1500 компьютеров и комплектующих к ним. За дополнительную плату мужчина продал операционную систему к компьютерам, которая на самом деле уже шла в комплекте от самого производителя.

Предприниматель заверил военных, что операционную систему к компьютерам покупал отдельно, и в качестве “доказательства” предоставил фиктивное соглашение.

— Так фигурант ввел в заблуждение представителей воинской части и заставил их потратить дополнительных 7 млн грн из государственного бюджета, — добавляют в Госбюро.

Предприниматель подозревается в завладении чужим имуществом, путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Источник: ГБР
ГБР, Київ
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