ДБР вручило підозру підприємцю, який обманув військову частину на 7 млн гривень

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру столичному приватному підприємцю, який обманув одну з військових частин на майже 7 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначено, що підприємець уклав угоду з військовою частиною про постачання 1500 комп’ютерів і комплектовань до них. За додаткову плату чоловік продав операційну систему до комп’ютерів, яка насправді вже йшла у комплекті від самого виробника.

Підприємець запевнив військових, що операційну систему до комп’ютерів купував окремо і як “доказ” надав фіктивну угоду.

– Так фігурант ввів в оману представників військової частини та змусив їх витратити додаткових 7 млн грн із державного бюджету, – додають у Держбюро.

Підприємець підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше в Запорізькій області СБУ затримала викладача інформатики місцевого вищого професійного училища, який коригував ракетні удари РФ.

Джерело : ДБР

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