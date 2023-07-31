Выход ВСУ на господствующие высоты вокруг Старомайорского позволит контролировать логистику россиян — эксперт

Выход Сил обороны Украины на господствующие высоты, например, вокруг села Старомайорское позволит огнем контролировать поставки российских подразделений.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

Он напомнил, что недавно ВСУ удалось освободить населенный пункт Старомайорское, что в Донецкой области. Вблизи этого села находится поселок Керменчик, где есть господствующая высота и контроль над которой позволит осуществлять огневое воздействие в направлении Старомлиновки, Новопетриковки и Красной Поляны.

Через эти населенные пункты проходит трасса Т0518. Именно по этой трассе российские войска получают артиллерийские боеприпасы, автотранспорт и тому подобное. Наш огневой контроль над этим участком перекроет обеспечение россиян.

На прошлой неделе появилась информация, что ВСУ на участке от Роботино до Вербового Запорожской области вышли на вторую линию обороны врага.

По словам Александра Коваленко, говорить, что там начался наш прорыв еще очень рано. Однако то, что ВСУ удалось вбить клин туда — это достаточно серьезный результат.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю ВСУ освободили 12,6 кв. км украинской территории.

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