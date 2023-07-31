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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В армию РФ забрали до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях с 2022 года – ГУР

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

С начала 2022 года Россия принудительно забрала в свою армию до 60 тыс. мужчин на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Он объяснил, что речь идет о насильственной мобилизации во время полномасштабной войны. Российские оккупанты забирали мужчин и на предприятиях, и на улицах.

– Оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей – просто переодевали и отправляли на фронт, — подчеркнул Черняк.

Рашисты обещали таким “мобилизованным”, что те будут на второй и третьей линиях обороны. На самом же деле их бросали на передовую, уточнил представитель ГУР.

Таким образом, РФ с начала 2022 года “мобилизовала” в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на захваченных украинских территориях. В войска РФ сгоняли даже студентов.

– Человек утром пошел на занятия, а через два дня уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донецкой и Луганской областей людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют, — заявил Черняк.

Он добавил, что единственная реальная возможность выжить для таких “мобилизованных” – при первой же возможности сдаться в плен.

По данным Минобороны Украины, российские войска несут значительные потери на фронте. На Бахмутском направлении потери РФ превышают наши минимум в 8 раз, а на Бердянском и Мариупольском направлениях – более чем в 5 раз.

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Російські військові

Источник: ГУР, Радио Свобода
Война в Украине, мобілізація, Разведка, Російська агресія
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