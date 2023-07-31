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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

До армії РФ забрали до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях з 2022 року – ГУР

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

Від початку 2022 року Росія примусово забрала в свою армію до 60 тис. чоловіків на тимчасово окупованих територіях України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Він пояснив, що йдеться про насильницьку мобілізації під час повномасштабної війни. Російські окупанти забирали чоловіків і на підприємствах, і на вулицях.

– Окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисленні підприємства, які ще працювали, та примусово забирали людей – просто переодягали й відправляли на фронт, – наголосив Черняк.

Рашисти обіцяли таким “мобілізованим”, що ті будуть на другій і на третій лініях оборони. А насправді їх кидали на передову, уточнив представник ГУР.

Таким чином РФ від початку 2022 року “мобілізувала” до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на захоплених українських територіях. До військ РФ зганяли навіть студентів.

– Людина зранку пішла на заняття, а через два дні вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає жителів Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють, – заявив Черняк.

Він додав, що єдина реальна можливість вижити для таких “мобілізованих” – за першої ж можливості здатися в полон.

За даними Міноборони України, російські війська зазнають значних втрат на фронті. На Бахмутському напрямку втрати РФ переважають наші мінімум у 8 разів, а на Бердянському і Маріупольському напрямках – у понад 5 разів.

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Джерело: ГУР, Радіо Свобода
Війна в Україні, мобілізація, Розвідка, Російська агресія
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