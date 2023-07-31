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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Експерт розповів, як зміниться логістика росіян, якщо не буде сполучення через Чонгар

Чонгарський міст

Якщо не буде працювати сполучення через Чонгарський міст, то для російських окупантів залишається шлях через Армянськ. А це не дуже зручно для них.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, якщо окупанти змінять логістичні маршрути саме через Армянськ, то це додасть їм від 170 до 280 км. Якщо будуть везти своє озброєння через Чаплинку на Новотроїцьке, то там далеко не найкращі дороги.

– А якщо говорити про трасу М-14 – то там взагалі плюс 280 км до Мелітополя. На цій трасі є ділянки, де ЗСУ вже можуть здійснювати вогневий вплив, – наголосив експерт.

На його думку, перелаштовувати логістичні шляхи через Армянськ – це не найкращий варіант для окупантів. Тому удари ЗСУ по Чонгарському мосту для російських військ є дуже болючою темою.

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Крім того, як тоді росіянам тікати з Херсонщини та Запорізької області, якщо Чонгар не працюватиме.

– Як уся ця маса сил та засобів буде тікати? Через Армянськ? Вони там створять колосальний затор, – наголосив Олександр Коваленко.

Проте це буде добре для Сил оборони, адже тоді вдасться взяти в полон більше окупантів і так поповнити наш обмінний фонд.

Нагадаємо, 29 липня Сили оборони заявили про успішний удар по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкой – Мелітополь).

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зсу військові

Фото: скриншот

Війна в Україні, Крим, Міст, Чонгар
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