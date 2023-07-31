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Медленно, но уверенно. Череватый сообщил о продвижении ВСУ в Бахмуте

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Украинские войска постепенно продвигаются вперед вокруг города Бахмут Донецкой области.

Об этом CNN сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, вокруг Бахмута Силы обороны Украины в целом имеют возможность продвигаться на сотни метров в день и захватывать километры территории еженедельно.

— Это тактика медленного, но уверенного прогресса. Мы осознаем, что силы и средства у нас сопоставимы, а иногда противник превосходит нас по численности, — сказал Череватый.

Спикер отметил, что вместо прямых лобовых атак ВСУ используют тактику охвата, маневров и засад.

— И так мы постепенно продвигаемся вперед, — подчеркнул Череватый.

Ранее представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что РФ бросает все силы на Бахмутское направление. При этом потери оккупантов уже превышают потери СССР во время войны в Афганистане.

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Источник: CNN
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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