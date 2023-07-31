Медленно, но уверенно. Череватый сообщил о продвижении ВСУ в Бахмуте
Украинские войска постепенно продвигаются вперед вокруг города Бахмут Донецкой области.
Об этом CNN сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
По его словам, вокруг Бахмута Силы обороны Украины в целом имеют возможность продвигаться на сотни метров в день и захватывать километры территории еженедельно.
— Это тактика медленного, но уверенного прогресса. Мы осознаем, что силы и средства у нас сопоставимы, а иногда противник превосходит нас по численности, — сказал Череватый.
Спикер отметил, что вместо прямых лобовых атак ВСУ используют тактику охвата, маневров и засад.
— И так мы постепенно продвигаемся вперед, — подчеркнул Череватый.
Ранее представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что РФ бросает все силы на Бахмутское направление. При этом потери оккупантов уже превышают потери СССР во время войны в Афганистане.