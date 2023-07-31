Повільно, але впевнено. Череватий повідомив про просування ЗСУ у Бахмуті
Українські війська поступово просуваються вперед навколо міста Бахмут Донецької області.
Про це CNN повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
За його словами, навколо Бахмута Сили оборони України в цілому мають можливість просуватися на сотні метрів за день і захоплювати кілометри території щотижня.
– Це тактика повільного, але впевненого прогресу. Ми усвідомлюємо, що сили й засоби у нас співставні, та іноді противник переважає нас за чисельністю, – сказав Череватий.
Речник зазначив, що замість прямих лобових атак ЗСУ використовують тактику охоплення, маневрів і засідок.
– І так ми поступово просуваємося вперед, – наголосив Череватий.
Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що РФ кидає усі сили на Бахмутський напрямок. Водночас втрати окупантів вже перевищують втрати СРСР під час війни в Афганістані.