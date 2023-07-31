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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Повільно, але впевнено. Череватий повідомив про просування ЗСУ у Бахмуті

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Українські війська поступово просуваються вперед навколо міста Бахмут Донецької області.

Про це CNN повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, навколо Бахмута Сили оборони України в цілому мають можливість просуватися на сотні метрів за день і захоплювати кілометри території щотижня.

– Це тактика повільного, але впевненого прогресу. Ми усвідомлюємо, що сили й засоби у нас співставні, та іноді противник переважає нас за чисельністю, – сказав Череватий.

Речник зазначив, що замість прямих лобових атак ЗСУ використовують тактику охоплення, маневрів і засідок.

– І так ми поступово просуваємося вперед, – наголосив Череватий.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що РФ кидає усі сили на Бахмутський напрямок. Водночас втрати окупантів вже перевищують втрати СРСР під час війни в Афганістані.

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війна в україні

Джерело: CNN
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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