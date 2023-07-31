Вихід ЗСУ на панівні висоти довкола Старомайорського дозволить контролювати логістику росіян – експерт

Вихід Сил оборони України на панівні висоти, наприклад, довкола села Старомайорське, дозволить вогнем контролювати постачання російських підрозділів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

Він нагадав, що нещодавно ЗСУ вдалося звільнити населений пункт Старомайорське, що на Донеччині. Поблизу цього села розташоване селище Керменчик, де є панівна висота, контроль над якою дозволить здійснювати вогневий вплив у напрямку Старомлинівки, Новопетриківки та Красної Поляни.

Через ці населені пункти пролягає траса Т0518. Саме цією трасою російські війська отримують артилерійські боєприпаси, автотранспорт тощо. Наш вогневий контроль над цією ділянкою перекриє забезпечення росіян.

Минулого тижня з’явилася інформація, що ЗСУ на ділянці від Роботиного до Вербового Запорізької області вийшли на другу лінію оборони ворога.

За словами Олександра Коваленка, говорити, що там почався наш прорив, ще зарано. Однак те, що ЗСУ вдалося вбити клин туди – це досить серйозний результат.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень ЗСУ звільнили 12,6 кв. км української території.

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