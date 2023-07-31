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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За тиждень звільнили 12,6 кв. км. Маляр розповіла про успіхи ЗСУ на п’яти напрямках

війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж минулого тижня на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках між ЗСУ та армією РФ відбулось понад 170 боїв.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію на кожному з напрямків.

На Куп’янському напрямку росіяни продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні. Не полишають спроб наступати в районах на південь від Новоселівського. Ворог хоче витіснити наші підрозділи за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Ганна Маляр наголошує, що, попри все, наші Сили оборони потужно стримують ворожі війська.

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російські окупанти

На Лиманському напрямку окупанти намагаються витіснити наші війська в районі Серебрянського лісу. Проте без успіху.

На Бахмутському напрямку ворог минулого тижня намагався зупинити наступ ЗСУ, але наші оборонці поступово просувались. Звільнена площа на цьому напрямку загалом складає 37 кв. км. За тиждень звільнено 2 кв. км.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські підрозділи намагалися йти у наступ, щоб взяти під свій контроль Мар’їнку та оточити Авдіївку. Без успіху.

Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

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За тиждень звільнили 12,6 кв. км. Маляр розповіла про успіхи ЗСУ на п’яти напрямках

На Півдні ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області наші військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнена площа складає 204,7 кв. км. Збільшено за тиждень на 12,6 кв. км.

Авдіївка, Війна в Україні, Ганна Маляр, контрнаступ, Мар'їнка
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