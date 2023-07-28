Для документирования преступлений армии РФ: США передают Украине дроны Skydio

Агентство США по международному развитию (USAID) передает Украине автономные дроны для документирования военных преступлений армии РФ.

Беспилотники получит Офис генпрокурора Украины. В общей сложности USAID предоставит девять автономных беспилотников, разработанных компанией Skydio – ведущим американским производителем БпПЛА.

Речь идет о дронах Skydio 2+, оснащенных 4K камерами. Они будут использоваться для фото- и видеосъемки во время документирования военных преступлений РФ.

– Они помогут Офису генпрокурора задокументировать более 115 тыс. случаев уничтожения гражданской инфраструктуры и доказательства нарушений прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях, – подчеркнули в USAID.

В ведомстве уточнили, что эти дроны критически важны для украинских прокуроров, которые пытаются добиться справедливости для пострадавших от военных преступлений РФ.

С февраля 2022 года две украинские правозащитные коалиции при поддержке USAID задокументировали более 40 тыс. случаев совершения РФ военных преступлений против Украины. Американское агентство также привлечено к документированию военных преступлений с Офисом уполномоченного по правам человека в Украине.

На прошлой неделе глава USAID Саманта Пауэр посетила нашу страну. Она объявила о выделении дополнительно $250 млн на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Что известно о дронах Skydio

На сайте американской компании отмечается, что автономные дроны Skydio 2+ разработаны с использованием технологий искусственного интеллекта и дополнены технологией 3D-сканирования. Они “обеспечивают эффективный опыт полета в сочетании с избежанием препятствий, что делает полет безопасным”.

Беспилотники могут видеть в любом направлении с помощью шести навигационных камер 4K.

Skydio 2+ способны ориентироваться на местности с помощью встроенного искусственного интеллекта. Они могут “принимать разумные решения” относительно автономного полета с избеганием препятствий на 360 °, даже на местности, где нет GPS.

Дроны способны летать на расстояние до 6 км со скоростью около 58 км/ч.

По состоянию на начало июля в Офисе генпрокурора сообщали, что войска РФ за время полномасштабной войны убили более 10,5 тыс. гражданских украинцев, в том числе почти 500 детей.

А по данным Института массовой информации, оккупанты совершили в Украине 524 преступления против журналистов и медиа (убийства, ранения, исчезновения и похищения журналистов, обстрелы телебашен, нападения на редакции медиа и другие преступления).

Источник: USAID, Skydio

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