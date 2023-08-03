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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Хватит на всю Украину: из Тереблянского месторождения на Закарпатье добыли первую соль

Перша сіль із Закарпаття

На Закарпатье добыли первую соль во время разработки Тереблянского соляного месторождения (Тячевский район). В перспективе оно сможет обеспечить 100% потребностей Украины.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, обнародовав соответствующие фото.

Первую соль удалось добыть 28 июля. Накануне руководитель ОВА передал ее президенту Владимиру Зеленскому во время координационного совещания по ситуации в регионе в сферах безопасности, экономики и в социальной сфере.

Перша сіль із Закарпаття
Перша сіль із Закарпаття
Перша сіль із Закарпаття
Перша сіль із Закарпаття
Перша сіль із Закарпаття
Перша сіль із Закарпаття
Перша сіль із Закарпаття
Перша сіль із Закарпаття

По словам Микиты, добыча соли на Закарпатье имеет колоссальное значение как для продовольственной безопасности Украины, так и для экономического развития области.

Он уточнил, что соль уже в ближайшее время начнут поставлять для нужд украинцев и государства.

– Месторождение на Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и для закрытия потребностей населения, – подчеркнул руководитель ОВА.

Разработка соляного месторождения на Закарпатье имеет государственное значение и происходит в рамках инвестиционного соглашения с ООО Катион Инвест. После геологических исследований в регионе был обнаружен соляной пласт, который начинается с 35 до 500 метров.

Месторождение сможет обеспечить 100% потребностей государства в технической соли, в частности во время зимы. На сегодняшний день они оцениваются в около 450 тыс. тонн в сезон.

Из-за боевых действий на Востоке Украины остановилось государственное предприятие Артемсоль, расположенное во временно оккупированном городе Соледар (Донецкая область). Артемовское месторождение каменной соли снабжало более 90% соли в Украине.

Вторжение РФ и остановка предприятия привели к исчезновению пищевой (каменной) соли украинской добычи с полок магазинов.

К годовщине полномасштабной войны Артемсоль выпустило лимитированную партию соли из уничтоженного Соледара, средства за которую пошли на формирование армии дронов для украинской разведки.

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Хватит на всю Украину: из Тереблянского месторождения на Закарпатье добыли первую соль

Источник: Закарпатская ОВА

Фото: Закарпатская ОВА

Закарпатская область область, Закарпатье
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