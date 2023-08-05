Марта Бондаренко, редактор ленты
В школе в поселке Запорожской области оккупанты поселили своих военнослужащих
В поселке Михайловка Запорожской области российские оккупанты поселили в местной школе 100 своих военнослужащих.
В Генштабе ВСУ отмечают, что это не первый случай, когда россияне забирают учебные заведения для своих нужд, в частности для размещения там личного состава.
Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что в Михайловке подорвали автомобиль с четырьмя коллаборационистами. Среди них был владелец кафе Гетман, который кормил российских оккупантов.
27 июня сообщалось, что заметно уменьшилось количество оккупантов в поселке Михайловка, расположенном в 50 км от Мелитополя.
Источник: Генштаб ВСУ
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