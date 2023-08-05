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В школе в поселке Запорожской области оккупанты поселили своих военнослужащих

російські окупанти
Фото: Getty Images

В поселке Михайловка Запорожской области российские оккупанты поселили в местной школе 100 своих военнослужащих.

В Генштабе ВСУ отмечают, что это не первый случай, когда россияне забирают учебные заведения для своих нужд, в частности для размещения там личного состава.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что в Михайловке подорвали автомобиль с четырьмя коллаборационистами. Среди них был владелец кафе Гетман, который кормил российских оккупантов.

27 июня сообщалось, что заметно уменьшилось количество оккупантов в поселке Михайловка, расположенном в 50 км от Мелитополя.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Школи
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