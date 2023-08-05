У школі в селищі на Запоріжжі окупати поселили своїх військовослужбовців

У селищі Михайлівка Запорізької області російські окупати поселили в місцевій школі 100 своїх військовослужбовців.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що це не перший випадок, коли росіяни забирають навчальні заклади для своїх потреб, зокрема для розміщення там особового складу.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров розповідав, що у Михайлівці підірвали автомобіль з чотирма колаборантами. Серед них був власник кафе Гетьман, який годував російських окупантів.

27 червня повідомлялося, що помітно зменшилася кількість окупантів у селищі Михайлівка, розташованому за 50 км від Мелітополя.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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