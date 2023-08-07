Колаборантів – на фронт. На Луганщині окупанти продовжують замінювати місцевих зрадників на росіян

На Луганщині російські загарбники продовжують замінювати місцевих колаборантів на чиновників з Росії, оскільки не хочуть розраховувати на зрадників.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, офіцерам із силових структур так званої ЛНР швидко знайшли застосування – їх відправляють на фронт. На це очікують співробітники “МГБ ЛНР” та інших “відомств”.

– Нещодавно отримав повістку “начальник паспортного столу” з Довжанська. Не рятують ані позиція, ані темпи паспортизації, – йдеться у повідомленні.

Лисогор зазначив, що на фронті до мобілізованих з окупованих територій теж “особливе” ставлення. Віднедавна їм заборонили користуватися особистими мобільними телефонами. Покарання – підвал.

– Для зв’язку із рідними у військовій частині надають загальний для усіх смартфон, який зберігається у командира. Ці обмеження не стосуються росіян – тільки місцевих, – додав глава ОВА.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що в окупований населений пункт Чаплинка Херсонської області до місцевого моргу росіяни привезли дві вантажівки з тілами військовослужбовців армії РФ.

Джерело: Артем Лисогор

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