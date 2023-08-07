Россия останется без кораблей, если продолжит блокаду моря и обстрелы — Зеленский

Россия до конца войны может остаться без кораблей, если продолжит блокаду в Черном море и постоянные обстрелы территории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.

Глава государства отметил, что Россия “перекрыла” Черное море и наши территориальные воды, а также ведет обстрелы и блокирует морской транспорт и наши суда с зерном. Поэтому Украина должна доказать, что в своих территориальных водах имеет право ввозить и вывозить продукцию.

— Если Россия продолжит доминировать в Черном море и блокировать его, нанося ракетные удары, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, у нас немного оружия, но если они будут продолжать стрелять, к концу войны они могут остаться без кораблей, — сказал президент.

Он добавил, что в шахматах это называется пат. По словам главы государства, поскольку Россия не в состоянии выиграть, она пытается поставить нас в такую ситуацию, и делают они это также с оружием в руках, с насилием.

— Именно поэтому Украина обязательно ответит на любую атаку на наше гражданское население, на наши зерновые коридоры. Мы хотим показать, что не они должны влиять на весь мир, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такими методами россияне хотят доминировать как колонизаторы. Зеленский задал вопрос: почему россияне должны решать, что мы можем производить и экспортировать?

Напомним, 4 августа в бухте Новороссийска Краснодарского края РФ подбит большой десантный корабль Оленегорский горняк. Атаку, вероятно, совершили безэкипажные катера-камикадзе.

Разведка Британии сообщила, что Оленегорский горняк стал крупнейшим серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера Москва в 2022 году.

Источник: La Nacion

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