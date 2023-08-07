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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росія залишиться без кораблів, якщо продовжить блокаду моря та обстріли – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія до кінця війни може залишитися без кораблів, якщо продовжить блокаду у Чорному морі та постійні обстріли території України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

Глава держави зауважив, що Росія “перекрила” Чорне море та наші територіальні води, а також веде обстріли та блокує морський транспорт і наші судна із зерном. Тому Україна має довести, що у своїх територіальних водах має право ввозити і вивозити продукцію.

— Якщо Росія продовжить домінувати в Чорному морі і блокувати його, завдаючи ракетних ударів, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас небагато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів, – сказав президент.

Він додав, що у шахах це називається пат. За словами глави держави, оскільки Росія не в змозі виграти, вона намагається поставити нас у таку ситуацію, і роблять вони це також зі зброєю в руках, з насильством.

— Саме тому Україна обов’язково відповість на будь-яку атаку на наше цивільне населення, на наші зернові коридори. Ми хочемо показати, що не вони повинні впливати на весь світ, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що такими методами росіяни хочуть домінувати як колонізатори. Зеленський поставив запитання: чому росіяни повинні вирішувати, що ми можемо виробляти та експортувати?

Нагадаємо, 4 серпня в бухті Новоросійська Краснодарського краю РФ підбито великий десантний корабель Оленегорский горняк. Атаку, ймовірно, здійснили безекіпажні катери-камікадзе.

Розвідка Британії повідомила, що Оленегорський горняк став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера Москва у 2022 році.

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Джерело: La Nacion

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія, Україна, Чорноморська зернова ініціатива, Чорноморський флот РФ
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