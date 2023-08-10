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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Муштра и концерты Газманова: РФ вывозит украинских подростков в “военные лагеря”

Військовий табір РФ
Фото: Getty Images

Россия вывозит украинских подростков с временно оккупированных территорий в свои военные лагеря для “милитарного воспитания”.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, который создали Силы специальных операций ВСУ.

– Враг продолжает заниматься милитарным воспитанием украинских подростков с целью дальнейшей их вербовки в ряды своей армии, — отмечается в сообщении.

По данным ЦНС, с 1 по 18 августа в российском городе Пенза проходит так называемое военно-патриотическое собрание в лагере Гвардеец. И оккупанты доставили туда украинских подростков с временно захваченных территорий нашего государства. Детей вывезли из таких населенных пунктов, как Мариуполь, Донецк, Макеевка, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск.

В лагерях подросткам устраивают военную муштру, экскурсии по пропагандистским музеям. Кроме того, их заставляют слушать концерты прислужника кремлевского режима Олега Газманова.

Так оккупанты промывают детям мозг, пытаясь уничтожить целое поколение украинцев и завербовать подростков на войну.

В настоящее время у Украины есть подтвержденные данные о более чем 19,5 тыс. депортированных в РФ детей за время полномасштабной войны. Однако это может быть только вершиной айсберга. В Украину пока удалось вернуть около 383 детей.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за депортации украинских детей. Такой же ордер выдан и на арест уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Муштра и концерты Газманова: РФ вывозит украинских подростков в “военные лагеря”

Источник: Центр национального сопротивления

Война в Украине, подростки, Російська агресія
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