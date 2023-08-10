Вишкіл і концерти Газманова: РФ вивозить українських підлітків до “військових таборів”

Росія вивозить українських підлітків з тимчасово окупованих територій до своїх військових таборів для “мілітарного виховання”.

Про це поінформували в Центрі національного спротиву, який створили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

– Ворог продовжує займатися мілітарним вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії, – зазначається в повідомленні.

За даними ЦНС, з 1 до 18 серпня у російському місті Пенза проходять так звані військово-патріотичні збори у таборі Гвардієць. І окупанти доставили туди українських підлітків із тимчасово захоплених територій нашої держави.

Дітей звезли із таких населених пунктів, як Маріуполь, Донецьк, Макіївка, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ.

У таборах підліткам влаштовують військові вишколи, екскурсії пропагандистськими музеями. Крім того, їх змушують слухати концерти прислужника кремлівського режиму Олега Газманова.

Так окупанти промивають дітям мозок, намагаючись знищити ціле покоління українців та завербувати підлітків на війну.

Наразі Україна має підтверджені дані про понад 19,5 тис. депортованих до РФ дітей за час повномасштабної війни. Однак це може бути лише вершиною айсберга. До України поки вдалося повернути близько 383 дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію українських дітей. Такий же ордер видано і на арешт уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Джерело: Центр національного спротиву

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.