После двойного хлопка накануне снова перекрыт Крымский мост

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об оперативной обстановке на мосту сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

— Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — призвали кремлевские СМИ.

Какова причина и когда планируют восстановить движение — неизвестно.

Напомним, что дважды за день, 12 августа, на незаконно построенном Керченском мосту раздавались взрывы.

Первые взрывы на Крымском мосту прозвучали после обеда. Аторой за день хлопок на Керченском мосту произошел примерно через два часа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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