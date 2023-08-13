После двойного хлопка накануне снова перекрыт Крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об оперативной обстановке на мосту сообщают пропагандистские Telegram-каналы.
— Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — призвали кремлевские СМИ.
Какова причина и когда планируют восстановить движение — неизвестно.
Напомним, что дважды за день, 12 августа, на незаконно построенном Керченском мосту раздавались взрывы.
Первые взрывы на Крымском мосту прозвучали после обеда. Аторой за день хлопок на Керченском мосту произошел примерно через два часа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко