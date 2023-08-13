Після подвійної бавовни напередодні знову перекрито Кримський міст
У неділю, 13 серпня, рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Про оперативну обстановку на мосту повідомляють пропагандистські Telegram-канали.
– Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки, – закликали кремлівські ЗМІ.
Яка причина та коли планують відновити рух – невідомо.
Нагадаємо, що двічі за день, 12 серпня, на незаконно збудованому Керченському мосту лунали вибухи.
Так, перші вибухи на Кримському мосту пролунали по обіді.. А друга за день бавовна на Керченському мосту сталася приблизно через дві години.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко