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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Після подвійної бавовни напередодні знову перекрито Кримський міст

кримський міст
Фото: Pixabay

У неділю, 13 серпня, рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Про оперативну обстановку на мосту повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

– Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки, – закликали кремлівські ЗМІ.

Яка причина та коли планують відновити рух – невідомо.

Нагадаємо, що двічі за день, 12 серпня, на незаконно збудованому Керченському мосту лунали вибухи.

Так, перші вибухи на Кримському мосту пролунали по обіді.. А друга за день бавовна на Керченському мосту сталася приблизно через дві години.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Керченський міст, Крим
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